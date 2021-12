Thalía se reencuentra con Eduardo Capetillo, y así revivió “Marimar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace más de 25 años se estrenó “Marimar”, una de las tres telenovelas que le dio a Thalía la oportunidad de obtener el papel protagónico, y, al ser su romance ficticio con Eduardo Capetillo una de las cosas favoritas del público, ambos artistas se pusieron de acuerdo y decidieron inmortalizar sus experiencias.

Fue a través del canal de YouTube de la cantante que se dio el emotivo reencuentro en el cual “Marimar” y “Sergio”, nombres de sus personajes, pudieron abrir el baúl de los recuerdos y nombrar las experiencias que más los marcaron mientras grababan todas sus escenas tanto en foro como en locaciones.

“Una de las peores cosas que viví fue una mega asoleada que me di en la playa y pues creo que no podría decir que algo fue lo mejor porque amé desde el primer día hasta que terminó todo“, dijo Eduardo. Por su parte, Thalía señaló “Yo te podría decir que lo peor fue la famosa escena del risco porque no traía protección y no había nada abajo en lo que yo pudiera caer sin lastimarme y en lo mejor coincido en que no hay“.

Thalía en la telenovela “Marimar”, la segunda de la trilogía de las “Marías”. / Foto: Mezcalent

Para finalizar, la intérprete de “Equivocada” destacó todos los records de audiencia a los que se hizo acreedora la telenovela no solamente en México, sino en lejanos países del mundo tales como Filipinas, en donde además se instituyó el nombre del melodrama a un tratado de paz entre la isla y las guerrillas musulmanas.

