Kim Kardashian publica descarado spoiler de “Spider-Man: No Way Home” a sus millones de seguidores

“Spider-Man: No Way Home” se estrenó hace un par de semanas y todas las personas que no han podido ver la cinta protagonizada por Tom Holland han tenido que vivir al límite evadiendo spoilers, en especial cuando se usan las redes sociales tanto como hoy.

Es por eso que muchos fanáticos del superhéroe arácnido ahora están furiosos con Kim Kardashian, pues ella apenas vio la película en lo que parecía ser su cine en casa, sin embargo, documentó la experiencia a través de Instagram donde acumula a más de 270 millones de seguidores, publicando escenas cruciales lo que provocó ira e indignación.

Y es que entre las tomas que compartió en stories estaban las que revelaron que Andrew Garfield y Tobey Maguire repiten sus papeles como Spider-Man en la película de Jon Watts.

Kim después borró sus publicaciones seguramente después de ver las múltiples quejas, pero el daño ya estaba hecho y usuarios de Twitter no dudaron en arremeter en su contra.

“He silenciado todo lo relacionado con Spider-Man en todas mis redes sociales para evitar spoilers solo para que Kim Kardashian publique un spoiler completo en su IG“, “Ni siquiera sigo a Kim Kardashian, y en el momento en que decido ver sus historias en Instagram, ella publica literalmente TODO el spoiler de Spider-Man“, “@KimKardashian acaba de estropear #SpiderManNoWayHome. Nunca he odiado tanto a alguien”, mencionan algunos tuits.

thanks kim kardashian for ruining spiderman nwh 💀🖕🏻 — mcdreamy (@maraeeeeeee) December 28, 2021

La empresaria pensó que era buena idea compartir varias escenas de la película, entre ellas, el final. Entonces, claramente, sus seguidores tienen varias cosas que decir al respecto. I’ve muted everything Spider-Man related on all my socials to avoid spoilers since I’m watching it tomorrow …. Just for Kim Kardashian to post a whole fucking spoiler on her ig 🥲— △⃒⃘ (@GeorginaaSparks) December 28, 2021

Por otro lado, “Spider-Man: No Way Home” recientemente superó la marca de los $1,000 millones de dólares en la taquilla mundial, el primer éxito de taquilla de la era de la pandemia en hacerlo. También ha establecido otros récords incluido el segundo debut nacional más grande de todos los tiempos detrás de una película del Universo Cinematográfico de Marvel.

