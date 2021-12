Kim Kardashian y Pete Davidson disfrutan de un romance ‘divertido y saludable’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El discreto, pero a la vez mediático romance del que disfrutan Kim Kardashian y Pete Davidson no habría dejado de ganar enteros en las últimas semanas, aunque todavía no ha trascendido si el cómico de ‘Saturday Night Live’ ha pasado o no parte de las fiestas navideñas con el clan Kardashian-Jenner.

Eso sí, de las últimas declaraciones que han realizado fuentes de su círculo más cercano se desprende que su relación sentimental habría pasado rápidamente de ser un mero jugueteo a un noviazgo con muchas posibilidades de futuro: todo ello en un marco de “sana diversión”, según estos informantes.

“Las cosas entre Kim y Pete se están poniendo muy serias. La situación ha evolucionado muy rápido en los últimos tiempos, de una forma saludable y divertida. Los dos están disfrutando mucho de su tiempo juntos y ya verán dónde va a parar”, ha explicado un informante a la revista US Weekly antes de recalcar, no obstante, que ninguno de ellos está dispuesto a dar algún que otro paso en falso en su trayectoria compartida.

“Kim no quiere precipitarse ni apostar por nada demasiado serio por el momento. Lo único que quiere es sacar el máximo partido a estos primeros compases de su relación con Pete. Lo que está claro es que se han vuelto inseparables y están encantados“, ha señalado la misma fuente, que ha concluido su informe subrayando que Pete y Kim están “muy cómodos” con su situación actual. View this post on Instagram A post shared by L E S L I E (@talldrnkofwater)

También te puede interesar:

Kris Jenner gasta $130,000 dólares en autos eléctricos para Kim Kardashian y el resto de sus hijos

Kim Kardashian recibe con ‘sorpresa’ los intentos de reconciliación de Kanye West