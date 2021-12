Concreta cita con un hombre que conoció a través de una app y descubre que es un secuestrador

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Shaina Kay Cardwell de Nashville compartió a través de sus redes sociales la mala experiencia que le dejó usar una aplicación de citas para conocer a un hombre.



De acuerdo con la tiktoker se quedó intrigada sobre el “atractivo” hombre que iba a conocer y decidió buscarlo en Google, al primer intentó encontró un detalle aterrador que la orilló a cancelar su encuentro.



El hombre del que no se dio a conocer su identidad tenía una causa penal por secuestro agravado.



“Cuando esta a punto de ir a una cita de Hinge decidí buscar al hombre en Google y vi que lo habían arrestado por secuestro agravado”, contó Shaina Kay Cardwell con cara de terror.



Tras el revelador detalle, la mujer contó que decidió cerrar sus redes sociales, además se dio de baja de la aplicación de citas, para que el hombre en cuestión no pudiera localizarla.



Además, pidió a todos aquellos que están en busca de una persona revisen muy bien con quién están a punto de salir para evitar un susto o incluso terminar como nunca imaginaron.



Esta no es la primera vez que se da a conocer que una persona se encuentra con una desagradable noticia respecto a la persona que conoció o iba a conocer a través de una app, por lo que las autoridades han pedido, también, que no se dejen engañar con invitaciones de personas que parezcan muy “atractivas”.



Se sabe que las aplicaciones de citas se han convertido en un boom en los últimos años y durante la pandemia por Covid-19 incrementaron su uso en un 50 por ciento.



El video de la mujer contando su mala experiencia se ha viralizado en redes sociales y ha sido visto más de 3,900 veces.



Una usuaria que escuchó la mala experiencia de la tiktoker contó lo que a ella le pasó: “Por favor, un tipo que me rogó que saliera con él, pero lo rechacé. Busquen en Google más tarde solo para descubrir que fue arrestado para atacar a un trabajador en su casa”, añadió sobre su mala experiencia.

