Latino con deformidad en su nariz recibe como regalo de Navidad una cirugía plástica

Esta Navidad el latino Conrado Ramos recibió uno de sus mejores regalos en su vida: una cirugía plástica para arreglarle el severo caso de rinofima que padeció por años y que le deformó la nariz.



De acuerdo con el diario New York Post, por años, Ramos tuvo que aprender a vivir con dicho padecimiento y ocultó su nariz con una mascarilla o un pañuelo porque no podía con la mirada de la gente.



“La gente me miraba fijamente. Los niños les preguntaban a sus madres qué me había pasado y yo lo evitaba usando mascarillas todo el tiempo”, conto al medio antes mencionado.



Un día, mientras trabajaba se le acercó un cirujano plástico y se acercó a él para ofrecerle ayuda.



“Vi a este hombre haciendo jardinería y noté su caso severo de rinofima. Me presenté y me ofrecí a corregir su deformidad facial, algo que él aceptó felizmente”, contó el cirujano plástico Thomas Romo a través de sus redes sociales.



El médico también contó que la enfermedad de Romo pudo haber sido causada por una rosácea severa y mal tratada que le causó una inflamación crónica; en cuanto a la pigmentación, el especialista señaló que es resultado de la exposición al sol, pese a los cuidados postoperatorios.



Conrado Ramos no encontró mejor descripción para su cirujano que el de un ángel: “Creo que Dios envió un ángel para cuidar de mí. Así es como yo veo al doctor Romo”.



En redes sociales, quienes han podido leer el testimonio del doctor Thomas Romo, han aplaudido el acto de bondad que tuvo el especialista con el latino que lleva años viviendo en Nueva York.



Incluso resaltaron que Conrado Ramos luce diferente en las imágenes del antes y después de la operación: “Que gran corazón tiene el médico, su paciente luce ahora más feliz, sólo asta con mirarle esa sonrisa”. “Ojalá existiera más gente como el médico Romo para que pueda ayudar a miles de personas”. “Bien hecho doctor Romo, felicitaciones”.

