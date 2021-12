Mujer descubre un caracol vivo en su hamburguesa de McDonald´s

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todos en algún día de prisa o antojo nos hemos detenido en el drive-thru por una rica comida de McDonald´s. No en vano es la cadena más popular y favorita de comida rápida en Estados Unidos y muchos lugares del mundo. Sin embargo, hasta los gigantes como McDonald´s pueden cometer errores garrafales que son causa directa de desprestigio. La historia de Britney Johnson, residente en Stoke en Reino Unido, es el claro ejemplo de ello. la mujer y su familia hicieron una parada en carretera para almorzar; después de recoger sus pedidos en un McDonald’s local, aparcaron en el estacionamiento para disfrutar de su comida. Por alguna extraña razón, Johnson cortó su hamburguesa en pedazos, hoy sabemos que resultó una gran idea antes de morder la hamburguesa ¿La razón? La mujer encontró un caracol vivo en la caja, el cual presumiblemente se había escapado de la lechuga de su hamburguesa.

De acuerdo con las declaraciones de la afectada al periódico local, Stroke-On-Trent Live: “Yo estaba como, ‘Dios mío, es un caracol’. No podía creer lo que estaba viendo.” “Me sorprendió demasiado y casi me lo comí porque pensé que era una migaja. No sé si había salido de la lechuga”.

Inmediatamente Johnson, hizo que su pareja llevará la caja con el especial invitado al restaurante; en donde los empleados se disculparon por el extraño y ciertamente desagradable descubrimiento. Su solución fue ofrecerle a la mujer en compensación, una comida de reemplazo, pero como era de esperar, después de su experiencia, ella se negó. En cambio, los empleados le dieron a Johnson un reembolso completo de la hamburguesa más los demás alimentos en su compra es decir: le reembolsaron el total del ticket. “Recuperamos nuestro dinero por todo el pedido”, dijo Johnson. “El hombre era encantador y no podía estar más arrepentido. Me alegré de haber recibido el reembolso. No pudieron haber sido más útiles”.

Según las declaraciones de un portavoz de McDonald’s en el Reino Unido, quien se se acercó a Stoke-on-Trent Live para afirmar que el incidente era raro: “Ponemos un gran énfasis en el control de calidad y seguimos estándares rigurosos para evitar imperfecciones. Tan pronto como se nos informó, el equipo de nuestro restaurante se disculpó y al cliente se le ofreció un reembolso completo y la opción de una comida de reemplazo.” Además afirmó que aunque es muy raro y poco usual que sucedan este tipo de cosas, ocurre de vez en cuando.

Lo cierto es que con el paso de los años, muchas historias controversiales entorno a la operación y calidad de los principales restaurantes de comida rápida han salido a la luz. Si bien, en cadenas de comida rápida tan grandes es normal pensar que tienen todo bajo control en lo que respecta a su operación, existen factores humanos que siempre pueden dejar una mala impresión. Sin embargo, a grandes rasgos el gigante de las hamburguesas parece tenerlo todo bajo control, en sus casi 37 mil restaurantes a lo largo de más de 120 países. Los cuales atienden diariamente a cerca de 70 millones de personas. Además, McDonald’s es el segundo empleador privado más grande después de Walmart, con 1,5 millones de empleados. De tal modo que es poco probable que tal fama y popularidad a nivel mundial, se pierda por un simple y travieso caracolito.

