10 controvertidos secretos sobre los elementos más populares del menú de McDonald´s

Todos tenemos secretos, lo cierto es que cuando se trata de la industria alimenticia y las más populares cadenas de comida rápida ¡Más! Y por supuesto el gigante del fast-food McDonald´s no es la excepción, de hecho parece que la cadena de comida rápida más popular en el mundo tiene muchos secretos bajo la manga. Por fortuna muchos empleados actuales y anteriores están más que dispuestos a abrir la conversación en Reddit, y la realidad es que los hallazgos han sido bastante sorprendentes. Algunos son grandes tips para obtener las papas fritas y hamburguesas más frescas. Mientras que otros nos dejan lecciones para futuras compras, finalmente ¿quién pensaría que es mejor evitar el icónico pie de manzana? O que la receta tradicional del té helado requiere una bolsa de 5 libras de azúcar blanca. Sin bien, las suculentas opciones que ofrece el menú de Mc Donald´s nunca han sido reconocidas como las alternativas comida más saludable: disfrutarla ocasionalmente es delicioso. Conoce algunos de los secretos más controvertidos de nuestro amado McDonald´s, seguramente serán de gran utilidad en tus próximas compras.

1. El té dulce tiene una gran cantidad de azúcar

Solemos pensar que el té helado de McDonald´s es una alternativa refrescante, más ligera y saludable que los refrescos. Sin embargo, no es así: la conversación inició cuando un cliente observó que el té sabe a puro Splenda y un empleado de McDonald´s confirmó que hay una buena razón para ello. La receta requiere una bolsa de cinco libras de azúcar para un balde de cinco galones. Así que ya lo sabes, hay una libra entera de azúcar blanca en solo un galón de té dulce de McDonald’s ¡vaya manera de incrementar las calorías! Además, a estas alturas todos sabemos que el azúcar es uno de los enemigos más letales de la buena salud.

2. Hay un truco para conseguir papas fritas frescas

Uno de los elementos más emblemáticos del menú de McDonald´s y favorito de muchas personas son las papas fritas, de hecho se han posicionado como uno de los artículos más vendidos en la historia de la cadena. Lo cierto es que todos hemos experimentado en más de una ocasión que las papas no estén tan frescas, cuando lo que todos buscamos es esa textura increíble cuando están recién preparadas. La realidad es que en numerosas ocasiones terminamos comiendo papas viejas, que fueron hechas al inicio del día. Sin embargo ¡tenemos una buena noticia! De acuerdo con empleados de McDonald´s es posible obtener un lote de papas fritas frescas y de hecho es una manera infalible de asegurarte que están recién preparadas: pídelas sin sal. De tal modo que se verán obligados a preparar una porción especial sin sal, ya que las demás suelen tener bastante sal como parte de la receta original. Además, es un mejor hábito para tu salud cardíaca.

3. McDonald’s cobra más a los clientes por ciertos ingredientes

En muchas ocasiones no solemos darnos cuenta, pero existen algunos elementos del menú de McDonald´s en los que suelen cobrar más por ciertos ingredientes. Un claro ejemplo, es cuando un cliente pide el “Poor Man’s Big Mac” (un McDouble con salsa Mac y lechuga rallada): se le cobrarán 30 centavos por la salsa Mac y entre 20 y 30 centavos por la lechuga. Sin embargo, no todo es malo ya que si la hamburguesa que elegiste tiene algo que no deseas, puedes quitarlo y agregar algo similar GRATIS. Así que ya lo sabes siempre puedes personalizar tus hamburguesas de tal modo que contengan los elementos que te encantan y con este dato, es muy posible que logres que no se cobre extra.

4. Siempre debe verificar el número de hamburguesas al pedir una Double Quarter Pounder

Recientemente un empleado del gigante de la comida rápida compartió un “truco de vida” de McDonald´s. Es un gran consejo, por lo tanto si pides un cuarto de libra doble, asegúrate siempre de verificar que en realidad haya dos hamburguesas. De acuerdo con diferentes fuentes internas de la compañía, aproximadamente una de cada tres veces faltará una hamburguesa. Y eso no es todo, cuando te falta algún ingrediente de la receta original tienes derecho a una tarta de manzana gratis. Aparentemente, el dinero que ahorran en tartas para quienes no revisan vale el dinero que pierden en empanadas de manzana para quienes sí lo hacen.

5. Aunque no lo creas: la tarta de manzana no es un elemento tan confiable

Cuando piensas en uno de los elementos más higiénicos, prácticos y accesibles del menú, es probable que venga a tu mente la tarta de manzana: siempre disponible y perfectamente empacada. Sin embargo, al preguntarle a los empleados cuál es el elemento que no deberíamos de pedir nunca: la mayoría contestó sin titubear “la tarta de manzana.” La razón es porque cuando caducan, simplemente le dan una nueva fecha de caducidad al etiquetado. Por lo que es muy probable que nunca estés consumiendo tartas frescas ¡Terrible hallazgo para los amantes de este clásico!

6. Siempre puedes devolver la comida y obtener un reembolso

Normalmente no estamos nada acostumbrados a devolver comida y menos en McDonald´s, sin embargo esto es posible por cualquier razón que tengas. Uno de los usuarios de Reddit preguntó si la cadena acepta devoluciones de alimentos y la respuesta fue sí, siempre y cuando tengas tu recibo a la mano. Así que ya lo sabes, no te conformes con algún producto que este mal y exige tu reembolso.

7. Otro elemento nada confiable: la máquina de helados no siempre se limpia

Típico que tienes antojo de una malteada o helado y la respuesta siempre es: por el momento no tenemos disponibles postres, ya que estamos limpiando la máquina. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? Un cocinero de McDonald’s aclaró que la máquina de batidos se limpia una vez a la semana y el proceso demora entre dos y tres horas. Por lo tanto aclaró, que es mucho más probable que no puedas obtener tu helado o malteada porque la máquina entra con frecuencia en el “bloqueo del congelador”. Todos los empleados coinciden en que la máquina de helados puede ser un dolor de muelas verdadero, la razón principal es que si alguien no está vigilando el nivel del helado y baja demasiado, entra en la cerradura del congelador. Por lo general, solo unos pocos gerentes saben cómo sacar la máquina de esta cerradura del congelador e, incluso si están allí, se necesitan horas para que la máquina vuelva a funcionar. Así que normalmente la excusa para los clientes, es decir que se está limpiando y la realidad es que a todos nos ha pasado.

9. No pidas elementos del menú de desayuno por la noche

Para muchos amantes de McDonald´s algunos elementos del desayuno, son de lo más atractivos para la cena. sin embargo un cocinero advirtió que es mejor mantenerse alejado de solicitar estos ítems de desayuno por la tarde y por la noche. La razón principal es que son alimentos que se prepararon a muy tempranas horas del día y por lo general se dejan en un lugar cálido a lo largo de la jornada y con ello se aumenta considerable el riesgo de sufrir alguna intoxicación alimentaria. Recuerda que siempre se deben de conservar en refrigeración los alimentos previamente preparados.

10. Hay una forma de conseguir la hamburguesa más fresca

Todos queremos disfrutar de una hamburguesa recién preparada, honestamente hace toda la diferencia en sabor, textura y calidad. Uno de los tips infalibles de los cocineros de McDonald´s para disfrutar de una hambruguesa fresca y recién elaborada es pedir la carne sin sal ni pimienta. Tal vez los cocineros te odiarán un poco, pero se verán obligados a hacerla desde cero y al momento.

