Por años dijo que no lo haría, aseguró que no está de acuerdo con las cirugías bariátricas, por lo menos para él. Sin embargo, ahora Raúl de Molina confiesa que sí se quiere operar la barriga.

Nos queda la duda si se le escapó, si decidió confesarlo, si se animará, si es tan solo un deseo en su lista para el 2022, o si es una de su particulares bromas.

Lo cierto es que eso le respondió a Karina Banda cuando estaban hablando sobre cirugías y botox. La periodista mexicana está estos días de presentadora invitada a ‘El Gordo y la Flaca’, pues Lili Estefan se tomó nuevamente unos días de vacaciones, y llevaron el tema que estaban tratando a sus vidas personales.

Karina confesó que ella, aunque tiene 33 años, sí se pone botox, pues tiene unas líneas de expresión en la frente, más precisamente en el ceño que hasta le ha traído dolores de cabeza. Con la dinámica que ellos suelen tener entre amor y bromas, Banda le preguntó a De Molina si él también se ponía botox.

“Ya el botox que me pusieron en la cara se me fue para la barriga”, contestó en broma le conductor de ‘El Gordo y la Flaca’.

“A veces platicamos tú y yo y te digo: ‘¿Oye, Rauli, no te animarías a hacerte una cirugía?'”, le dijo Karina en la conversación y fue en ese momento en donde el ex paparazzi respondió tocándose la barriga, “Yo me lo quiero quitar, yo no me quiero inyectar nada”.

Raúl de Molina es conocido por ser extremadamente precavido con la salud, la medicina y todo en general. Recordemos que es sobreviviente de cáncer y fue justamente por su insistencia, ante un dolor de espalda, que fue encontrado a tiempo y extirpado. ¿Se animará? ¿dejará de ser el ‘Gordito’ en el 2022? Eso tocará esperar y verlo.

MIRA AQUÍ LA HISTORIA COMPLETA:

