Suspenden tres líneas del Metro de Nueva York por falta de personal debido a contagios de coronavirus Ómicron

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) suspendió hoy el servicio de tres líneas del Metro de Nueva York ya que enfrenta una enorme escasez de personal debido a un aumento en los casos de COVID-19.

La agencia frenó todos los trenes de las líneas B, Z y W justo antes del inicio de la hora pico matutina. Mientras tanto, las rutas J, D y 5 hacen paradas locales para tratar de ayudar a los viajeros afectados.

“Como todo el mundo en Nueva York, nos ha afectado el COVID”, dijo la MTA en Twitter. “Estamos ofreciendo todo el servicio de trenes que podemos con los operadores que disponibles”.

El domingo, la MTA anunció que los trenes estarían funcionando “con menos frecuencia de lo habitual” esta semana en medio de un aumento en los enfermos mientras la variante COVID ómicron recorre la ciudad. Por la misma razón de falta de personal, otras líneas han estado circulando con retrasos.

No estaba claro cuántos miembros de la fuerza laboral de la MTA habían dado positivo por coronavirus. La agencia luchó con las tasas de vacunación rezagadas incluso antes de la llegada de la cepa ómicron, que también puede infectar a los inmunizados, acotó Daily News.