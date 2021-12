Camionero que había sido sentenciado a 110 años de prisión dice que Dios le dijo que saldría antes de prisión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El nombre de Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, el camionero que provocó un accidente en una carretera de Colorado y dejó como saldo 4 personas fallecidas, no ha dejado de ser tendencia en redes sociales por los 110 años de prisión que le fueron dictados días atrás.



Como era de esperarse, familiares, abogados, organizaciones, celebridades estadounidenses y público en general lamentó la decisión y se unieron en una sola voz: “Libertad para Aguilera-Mederos”.



Tras varios días de lucha, el gobernador Jared Polis, redujo de 110 a 10 años la condena al camionero cubano.



“Creo que mereces clemencia por varias razones. Fuiste condenado a 110 años en prisión, en realidad más que una cadena perpetua, por un acto trágico, pero no intencionado…” y resaltó que eso no quiere decir que está exento de cualquier culpa “… Aunque no estás exento de culpa, tu sentencia es desproporcionada en comparación con la de muchos otros presos en nuestro sistema criminal de justicia que cometen crímenes violentos, intencionados, premeditados”, se pudo leer en la carta donde se le concede la medica de gracia.



Además, no dejó de resaltar que los 110 años no era proporcional a las acciones: “ni con el castigo dado a otros por casos similares”.



Tras la reducción de la condena, Aguilera-Mederos señaló en entrevista para Telemundo que nunca perdió la fe y siempre supo que saldría de prisión, porque Dios ya se lo había dicho.



“Yo sé que si te digo esto las personas pueden decir que yo estoy loco, pero a mí Dios, que es el juez divino justo me habló y me dijo que iba a estar afuera antes de lo que imaginaba. Yo te voy a decir algo, yo todos los días me arrodillo ante Dios para orar y pedirle. Yo sentía que iba a estar bien”, dijo.



El camionero saber que este juicio no ha acabado pues aún quedan en su expediente los cargos de violencia, tentativa de asalto y otros cargos, en tanto: “Sigo rogando y sigo pidiendo por el perdón de los familiares, que Dios les toque el corazón algún día y entiendan que desgraciadamente fue un accidente”.



La madre del acusado, la señora Mederos, se mostró sorprendida con la decisión del juez: “Vamos a respetar la decisión del gobernador siempre y cuando se tome en cuenta el fraude que cometió la fiscalía y la burla que se cometió con los frenos”.

Te puede interesar: