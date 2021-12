Camionero cubano sentenciado a 110 años de cárcel corre el riesgo de ser deportado a Cuba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rogel Aguilera-Mederos, quien enfrenta una sentencia de 110 años por un accidente que protagonizó en una carretera de Colorado y que dejó cuatro muertos, enfrenta el riesgo de ser deportado a Cuba; la deportación, de acuerdo con Telemundo, se daría en caso de que su sentencia se reduzca.



En entrevista con el medio antes mencionado, la organización proinmigrante Lulac, quien no ha sido indiferente a la dura condena de Rogel Aguilera-Mederos y se unió a los cientos de voces que piden que el cubano reciba una sentencia justa, dio a conocer que el caso podría dar un giro inesperado.



“Le pueden quitar la residencia y puede ser deportado a Cuba y ser castigado dos veces, Eso no es justo”, dijo el presidente de Lulac, Domingo García.



García, quien también se reunió con el gobernador de Colorado le pidió al político que otorgue el perdón al joven de 26 años o que reduzca su sentencia a seis meses: “Él no cometió ningún delito, en realidad fallaron los frenos y no pudo parar”.



Sin embargo, se desconoce si Jared Polis pedirá un nuevo juicio, si lo indultará o bien si se conmutará su sentencia.



Rogel Aguilera-Mederos por su parte está enterado del movimiento que se ha creado a su favor y no ha tenido más que palabras de agradecimiento: “Muchas gracias a todo el mundo, es un momento bien duro, bien difícil, por todo el trauma que tengo por el accidente, por las personas que murieron y que resultaron heridas”.



Asimismo, reiteró que nunca fue su intención provocar un accidente y mucho menos hacerle daño a alguien y habló de sus cargos: “Yo nunca intenté hacerle daño a nadie y si todo el mundo se fija por mis cargos y mis años, estamos hablando de un asesino, aquí a los asesinos se les dan 40 años y a mí me metieron toda la vida a prisión”.

