Madre del hispano condenado a 110 años de prisión habla del freno de tráiler de unos fiscales para su hijo

A la par de que se dio a conocer que la fiscal en el caso del camionero Rogel Aguilera-Mederos, quien fue condenado a pasar 110 años en prisión por la muerte de cuatro personas en un accidente vial en una carretera de Colorado, pidió a la corte reducir la sentencia de entre 20 a 30 años, la madre del cubano alzó la voz por su hijo.



En entrevista con Telemundo, Oslaida Medero contó que no pierde la esperanza de que su hijo quede en libertad: “Cada vez que hablábamos siempre hablábamos llorando los dos y no terminábamos la llamada, pero decidimos ponernos un poquito más fuertes para hablar de todo lo que la gente está haciendo por él”.



También habló por primera vez del polémico supuesto regalo que una fiscal hizo a su hijo: una pieza de un freno de tráiler.



“Está molesto con esa situación, un poco abochornado y burlado, así como yo también me sentí; cuando supo de eso (del supuesto regalo) lloró mucho y yo también”, dijo la señora Mederos.



La polémica imagen de un freno de tráiler con una placa que incluye el número del caso de Aguilera Mederos la compartió la fiscal adjunta de la Fiscalía del Primer Distrito Judicial de Colorado en su cuenta personal de Facebook.



El testo dice los siguiente: “Consíguete un compañero fiscal tan bueno como Trevor Moritzky. Él convirtió un freno de camión en un recuerdo. Qué regalo tan especial de una persona verdaderamente especial. Nunca pedí un nuevo amigo en el trabajo y mucho menos uno que tenga la edad suficiente para ser mi padre (sin ofender), pero estoy muy agradecida de que esta prueba te haya traído a mi carrera como colega y como amigo. ¡Las palabras nunca transmitirán la suerte que tengo de haber tenido la oportunidad de aprender de ti!”. Another shocking part of the case is this post by the prosecutor after his conviction. Four people died in this tragic accident. Rogel has a life sentence for the accident, which will not only destroy his life, but it will also impact his wife and son’s life. pic.twitter.com/xrYSqL2IvM— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2021

En su momento Alexis King, titular de la Fiscalía del Primer Distrito Judicial de Colorado lamentó a través de un breve comunicado el mensaje de mal gusto y recalcó que el freno no era parte del proceso penal de Aguilera.



“(El freno) no es una prueba del caso. La publicación fue de muy mal gusto y no refleja los valores de mi administración. Lo hemos abordado internamente”, expresó Alexis King.



Pese al mal momento que le hizo pasar la fiscal a la familia Mederos, el cubano se siente reconfortado gracias al apoyo que ha recibido desde varias trincheras y que buscan que no pague con una sentencia que no amerita.



