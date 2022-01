Comparan a Karol G con Chiquis Rivera: “Estará compitiendo con Chiquis a ver quién es mas vulgar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G cerró el año 2021 con piercings en los pezones y abrió el año 2022 con un hilo dental blanco en la cama. Todo esto ha sido noticia porque así se ha dejado ver en las redes sociales. La reacción del público de la reguetonera ha sido bastante dispar. Algunos apoyan esta faceta del destape, otros la consideran demasiado vulgar y se muestran decepcionados. Mientras que unos pocos han comenzado con las comparaciones. Y es aquí en donde el nombre de Chiquis Rivera se suma a esta historia.

“Estará compitiendo con Chiquis a ver quién es mas vulgar”, le dijeron a Karol G en el Instagram de Suelta La Sopa. Y es que muchos aseguran que en el año que recién acabó, la ex de Lorenzo Méndez también llegó a un punto en el que mostrar su cuerpo era la meta a diestra y siniestra. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Como Karol G, Chiquis Rivera estuvo mostrándole a sus seguidores lo en forma que se está poniendo. Para algunos es evidente que ha bajado de peso, para otros se sigue viendo igual. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) Nadie puede olvidar su disfraz de Halloween en donde le dio vida a Mystique de X-Men. En donde de no ser por la pintura, muchos la habrían visto caminando desnuda por las calles. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Y es que en el año 2020 se atrevió a mucho y estando en la calle. Para prueba esta fotografía. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

