Chiquis Rivera casi desnuda posa montada sobre un trineo de Navidad

Chiquis Rivera sorprendió en Navidad. La hija de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera posó sobre un trineo mientras usaba un atuendo de grandes monos rojos y que deja al descubierto todas su piernas que están cubiertas con unas mayas de huecos diminutos en color rojo y unos tacones del mismo color dan continuidad al outfit.

El cabello ondulado y un maquillaje donde destacan los labios rojos completan el estilo que Chiquis quiso lucir y con el que deseó una feliz Navidad.

El set en el que se tomó la fotografía recrea la nieve en el piso, el trineo y tiene un árbol de navidad cubierto de blanco y con decoraciones, esferas y lazos, en color plateado, lo que hace resaltar más aún todo el color rojo del estilo de Chiquis.

“Feliz navidad a todos”, fue el mensaje que agregó en su cuenta de Instagram.

La también cantante, pasó la víspera de Navidad junto a su novio Emilio Sánchez en un hermoso lugar donde la nieve era la protagonista del paisaje.

En una galería de fotos publicada por Sánchez, se dejó ver una graciosa pose que hicieron juntos para tener el recuerdo de este momento que compartieron.

Mientras Emilio está acostado sobre la nieve, Chiquis está casi sobre él y levantando un poco la retaguardia. A pesar de la ropa para protegerse del frío, las curvas de la cantante destacan.

Esta relación con Sánchez, ha hecho que Chiquis vuelva a pensar en casarse y, por qué no, en tener hijos. Así lo afirmó hace algunas semanas en su podcast.

“Muchas personas me preguntan: ¿te vas a casar de nuevo? ¿Todavía crees en el amor? ¿Es Emilio el candidato? Me hacen esa pregunta todo el tiempo y ahora mismo él es el candidato. Ahora mismo no me importaría volver a casarme. Él me ha hecho, honestamente, pensar en tener hijos más de lo que lo había hecho toda mi vida”, dijo la hija de Jenni Rivera.

La pareja de enamorados, hace algunos días, compartió un íntimo momento con sus seguidores y es que dejaron ver el momento en el que se daban un beso de lengüita mientras estaban en una cita. ¿Habrá boda y bebés en 2022?

