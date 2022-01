Karol G pasó de mostrar sus piercings en los senos, para dejarse ver en la cama con un hilito dental

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sí, Karol G expuso en Instagram que tiene un par de nuevos piercings, y se los ha puesto en los pezones. La imagen la dejó en redes sociales, a la que muchos medios de comunicación han tenido acceso. Y después, por si esto no fuera poco se dejó ver on un hilito dental.

Los fans, algunos, están encantados con la imagen más atrevida de la colombiana. No les molesta que exponga su cuerpo, siguiendo la nueva tendencia de las celebridades de dejar todo y más a la vista. Mientras que otros más conservadores, aseguran que Karol G ha perdido el rumbo.

La verdad es que independientemente de las razones por las cuales Karol G esté haciendo todo esto, ella está siendo fiel a sí misma, y hace lo que quiere, cómo quiere, dónde quiere. Y no le está haciendo daño a nadie.

Además en estos últimos días del 2021, que recién pasaron, Karol G no fue la única famosa que se destapó en las redes sociales. Otra que hizo topless en Instagram fue la actriz Verónica Montes, ex participante del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

