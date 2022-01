Sergio Ramos y Pilar Rubio lloran la muerte de su adorado perro Jagger

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Solo unas horas después de recibir el año 2022 junto a su marido, el futbolista Sergio Ramos, y los cuatro hijos que tiene el matrimonio, la presentadora Pilar Rubio sufrió un mazazo emocional este domingo, con la muerte de su adorado perro Jagger, uno de los muchos canes que tiene en su casa de Madrid.

La estrella televisiva no dudó en rendir tributo a su fiel mascota, un precioso ejemplar de pastor alemán, en su cuenta de Instagram. La celebridad compartió una entrañable imagen que la retrata dando un beso a su can mientras cepilla su pelo. La madrileña y toda su familia están profundamente consternados ante el inesperado fallecimiento de Jagger, hasta el punto de que no tiene palabras para describir su tristeza.

“Jagger… Me quedo con estos momentos… No me salen las palabras… Te quiero mucho, descansa en paz”, escribió compungida la antaño reportera y también actriz. Por su parte, el jugador del Paris Saint-Germain echó mano de sus stories para lamentar tan profunda pérdida, y definir a Jagger como el gran líder de la manada; publicando, además, varios videos de su añorada mascota.

