Thalía comparte imágenes del humilde barrio en el que creció en México

“Barrio”. Así se llama la nueva canción de Thalía. Por esta razón la cantante ha compartido en sus redes sociales, con total orgullo una serie de fotografías de su barrio, aquél humilde espacio en el que crecó en su natal México. Según ha expuesto la cantante, su infancia y adolescencia se desarrolló en la colonia la Santa María La Ribera.

Junto a las imágenes en Instagram, Thalía dejó este mensaje para sus fieles seguidores y admiradores:

“Este kiosco morisco estaba en la Alameda de mi barrio, donde todos los fines de semana andaba yo en bicicleta, hacíamos picnic en el césped y comíamos paletas heladas de vainilla y pasas en la esquina. ¡Son recuerdos tan vívidos y maravillosos de mi infancia en mi maravillosa colonia la Santa María La Ribera!”.

Continúa: “Por recuerdos como así compuse esta canción #Barrio. Una letra muy poderosa de mucho orgullo al reconocer de dónde venimos, quiénes somos hoy día, y obviamente pensar en lo que falta por recorrer. Esta canción es mi barrio, pero me encantaría que tú me mostraras tu barrio”.

Después de lo anterior Thalía le dejó la siguiente petición a sus followers: “Etiquétenme en sus fotos y videos, usando el hashtag #MiBarrioT. ¡Estaré compartiendo mis favoritos!”. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Entre las reacciones se puede leer la de Camila Sodi, sobrina de Thalía. La actriz que de toda su familia más ha seguido los pasos de su familiar, puesto que se ha sabido desarrollar como protagonista de telenovelas, con proyectos de éxito en la pantalla chica.

Sobre el tema “Barrio” de Thalía, esto es lo que se ha podido escuchar a través de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

