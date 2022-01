Juanes dice que odia las redes sociales pero asegura que le gusta el chisme

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El cantante colombiano Juanes ha causado diversos comentarios debido a un comentario que hizo acerca de las redes sociales, de su uso y de lo mucho que odia estas aplicaciones que permiten a la gente mantenerse conectada, informada y comunicada en todo momento.

Mediante un video que se ha difundido por el mismo en la su cuenta de Instagram el intérprete, mundialmente reconocido por canción “La camisa negra”, ha dejado claro que las redes sociales no son lo suyo y que las desprecia, a pesar de que de vez en cuando le gusta estar enterado de uno que otro chisme que ande rodando por allí y de hacer frecuentes publicaciones en ellas.

“El problema que tengo es que odio las redes sociales. Las detesto, o sea, no es que odio las redes sociales porque yo no odio a la gente. Odio las redes sociales o sea, lo que significa eso, lo que implica eso y lo que hay que hacer”, detalló el cantante colombiano en la cuenta de Instagram donde posee más de 4.3 millones de seguidores.

Sin embargo, el cantante dio detalles sobre qué es lo que particularmente detesta de las populares redes. “Es todo el día lo mismo yo diciendo pero que mi***a me invento, no quiero inventarme nada más”, agregó el artista, quien en la más reciente edición de los Latin Grammys ganó el premio a Mejor Albúm Pop Rock con Origen.

Además, su esposa lo hizo reflexionar un poco sobre el uso de las redes sociales. “A Ceci le encantan las redes sociales, a todo el mundo no le encantan las redes sociales”, dijo el artista antes de agregar que una de las cosas que más le agrada de ellas es el chisme.

“De vez en cuando si las chismoseo, no puedo decir que no me gusta chismosear, me gusta chismosear pero no siempre todo el día viendo que hace todo el mundo no me gusta, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer”, sentenció.

En Nochevieja, el cantante publicó un divertido video en el que “practicó” para realizar la tradición de comer uvas para pedir deseos a la medianoche y darle la bienvenida al año que recién inicia. En el audiovisual se le ve comiendo uvas rápidamente y agregó “ensayando para esta noche”.

Sigue leyendo: Anuel presume otra brillante joya tras el regalo a su hijo que causó polémica y le dicen de todo

Ivy Queen tiene nuevo look y le dicen que parece una Kardashian

Así le cantó cumpleaños Raphy Pina a uno de sus hijos tras haber dado positivo a covid-19