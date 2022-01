CDC: Menores de 12 años en adelante pueden obtener tercera dosis de Pfizer cinco meses después de la segunda inyección

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos recomendaron este miércoles la tercera dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer/BioNTech contra la COVID-19 para niños entre 12 y 15 años.

Este grupo poblacional podrá someterse a la tercera inyección después de que se hayan cumplido cinco meses de la segunda dosis, indicó la oficina en sus recomendaciones actualizadas.

Este lunes, la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) expandió la autorización para uso de emergencia para los menores de entre 12 y 15 años.

Temprano ayer, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC votó 13 a 1 para ratificar la recomendación de la FDA con respecto a vacunación a estos jóvenes.

En diciembre pasado, los CDC hicieron lo propio pero para los adolescentes de 16 y 17 años.

“Es crítico que nosotros protejamos a nuestros niños y adolescentes de la infección por COVID-19 y las complicaciones de enfermedades severas”, indicó la directora de los CDC Rochelle Walensky en un comunicado de prensa. “Hoy, avalo el voto del ACIP para expandir la elegibilidad y reforzar nuestras recomendaciones para dosis de refuerzo. Ahora, nosotros recomendamos que todos los adolescentes entre 12y 17 años reciban el refuerzo cinco meses después de la serie primaria de vacunas.

Walensky destacó la importancia de la tercera dosis en la batalla contra la variante Ómicron.

“Esta dosis de refuerzo proveerá protección óptima contra la COVID-19 y la variante Ómicron. Yo exhortó a todos los padres a mantener a sus hijos al día con las recomendaciones de los CDC sobre la vacunación contra la COVID-19”, puntualizó la encargada.

La recomendación de ACIP se dio luego de que sus integrantes examinaran los datos sobre los casos de miocarditis y pericarditis en personas jóvenes que obtuvieron la vacuna contra la COVID-19.

Los CDC concluyeron que los riesgos para este grupo son mayores si no se vacunan.

“Los CDC siguen recomendando que todas las personas de 5 años de edad o más se vacunen contra el COVID-19. Los riesgos conocidos del COVID-19 y las posibles complicaciones graves relacionadas con la enfermedad, como problemas de salud a largo plazo, hospitalizaciones e incluso la muerte, superan los riesgos potenciales de tener alguna reacción adversa poco común posterior a la vacunación, como el posible riesgo de tener miocarditis o pericarditis”, lee una entrada en el sitio web de los CDC.

La entidad estableció que de los pacientes con miocarditis o pericarditis que recibieron atención respondieron bien al tratamiento con medicamentos y al reposo y mejoraron rápidamente.

