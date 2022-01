En Despierta América el público escoge bando y van con Chiquis. Destrozan a la pastora Rosie Rivera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Porras y mucho apoyo está recibiendo Chiquis Rivera por parte del público de Univision, a través de Despierta América. El público de la famosa cadena hispana le está dando todo su apoyo y lanzan porras por Chiquis. La palabra de Rosie, la pastora de la familia, parece estar cayendo en saco roto y los fans le están dando la espalda tanto a ella como a su hermano Juan, así como también lo ha hecho el mismísimo Lupillo Rivera, quien está cobijando con su apoyo a los hijos de su fallecida hermana: Chiquis, Mickey, Jacqie, Jenicka y Johnny.

Los fans de Despierta América están hablando y responden a la pregunta que lanzó el programa en la sección Sin Rollo: ¿A quién le diera la razón #JenniRivera si estuviera viva?. Así la respuesta del público.

“Bueno yo estoy 💯 con chiqui porque ese dinero era de su mamá y ahora ellos sus hijos son su herederos y tienen derecho de reclamar su herencia”.

“Tú eres fuerte y buena hermana chiqus dios siempre está contigo y tu familia 👏❤️😍 te admiro mucho soy fan #1 de su mama”.

“Los hermanos mantenidos de Jenny Rivera. Que pena”.

“Que no les paguen nada ya ellos cobraron por su trabajo más aparte robaron ma vien que den gracias que no pararon en la cárcel agradecidos deberían de estar por qué si no fuera por el dinero de Jeny no tuvieran nada”.

“Bravo #chiquis“.

“Una madre siempre protege a sus hijos”.

“A sus hijos y estaría muy orgullosa de Chiquis”.

“Sus hijosella siempre lo dijo, que ella se chingaba por ellos, la herencia es de ellos, no para que vivan sus hermanos, que no sirven ni para dar lastima”.

“Pero si venia de trabajar cuando murio, hasta su último dia de vida trabajando por sus hijos. Que bueno que Chiquis saco la cara por los hermanos”.

“A Chiquis, Jenny en vida dijo que la Chiquis fue como una madre para sus hermanos! Chiquis sigue actuando como esa madre y los defiende! Todo lo que Jenny Rivera hizo les pertenece a sus hijos”. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Un pequeño grupo, un sector de fans sí creen que en efecto tanto Juan y Rosie Rivera merecen algún tipo de indemnización por el tiempo que trabajaron en la empresa familiar y sobre esto dicen: “Los tíos merecen una liquidación por el tiempo de trabajo y administración”.

