Juan Rivera es contundente y le responde a Chiquis: “Escondan sus carteras porque ya regresó el ratero”

Chiquis Rivera explotó en contra del comunicado de prensa que envió la familia Rivera sobre el resultado de la auditoría. Su enfado es en contra de Rosie y Juan Rivera, sus tíos, quienes ante su estallido no se han quedado callados y responden a las acusaciones de la primogénita de Jenni Rivera.

Rosie Rivera respondió a través de su canal de Youtube y parte de este lo dejó también en Instagram. En su canal dejó las siguientes palabras: “Justo en los momentos más difíciles para una persona, lo mejor que le puede ocurrir es sentirse seguro, amado y respaldado, para poder entonces expresar lo que siente, aunque eso signifique verse vulnerable o quebrantado, pero siempre con la fuerza interna de estar dispuesto a reconstruirse”.

En Instagram acompañó su publicación con estas palabras: “Hay problemas, diferencias y guerras familiares que se prolongan por mucho tiempo y en la que mucha gente resulta lastimada a veces sin razón”.

En su declaración, según Mezcalent estas han sido sus palabras: “Mi pleito, mi guerra, mi enemigo no es de carne y hueso, mucho menos es mi familia. Yo he decidido que mi familia, que la gente que yo amo, no son mis enemigos. Van a hablar, van a creer o no van a creer, van a hacer su propia telenovela y yo decido no ser parte de ella”. View this post on Instagram A post shared by 𝐑𝐨𝐬𝐢𝐞 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫𝐚 (@rosierivera)

Estas son otras declaraciones de Rosie Rivera que Chisme No Like ha compartido: View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Juan Rivera no quiso quedarse a trás y utilizó su cuenta Instagram para dejar entrever su postura sobre el tema con el siguiente mensaje: “Cuando todo indicaba que se había terminado, pues no, al parecer esto continuará. Ya me conocen y ya saben cómo se harán las cosas. ¡Qué manera de iniciar el año! Feliz 2022. Escondan sus carteras porque ya regresó el ratero“. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Pero Juan también conversó con Chisme No Like y en exclusiva estas fueron sus palabras: View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Lupillo Rivera, por su parte, le hadado todo su apoyo a Chiquis y le ha dejado saber a sus hermanos y al mundo que para él sus sobrinos están haciendo lo correcto al pedir cuentas sobre el dinero que Jenni les dejó como herencia. “Ustedes no están haciendo nada malo. El legado de su mamá es de ustedes nada más. Ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre de Jenni para siempre”, escribió el llamado “Toro del Corrido”. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

