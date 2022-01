Adamari López se pasea bailando y le dicen que aburre, pero sus fans la defienden: “Si no les gusta lo que publica dejen de seguirla”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adamari López publicó un video en el que baila con calma en el patio de su casa, mientras un grupo de trabajadores le instala su nuevo BBQ en el terreno de su hogar. La boricua se desplazó con gracia sobre la grama al ritmo del reggae.

“¡Muy cooperadora! Ayudando a instalar mi nuevo BBQ” , escribió la presentadora boricua junto al pequeño video que dura tan solo unos segundos y que hasta el momento ha cosechado más de 124,516 me gustas en la cuenta de Instagram en la que posee más de 6.8 millones de seguidores.

Como ha sido frecuente en los últimos meses, Adamari recibió mensajes de haters que constantemente le dicen que ella “aburre” ya debido a la sobreexposición que ha tenido últimamente. Incluso a Telemundo le han pedido que deje de mostrarla tanto en sus redes sociales.

“Ya aburre”, le dijeron dos veces.

“Madre mía esta mujer, que aburrimiento con el baile!! Antes no se veía nunca bailando, y ahora no para!!”

“Esta niña le dio fuerte los 50 años y el bajón de peso, está irreconocible , tan humilde q era”

Sin embargo, aún existen fanáticos que la defienden de los mensajes no tan agradables que le dejan a diario en su cuenta de Instagram: “si no les gusta lo que publica, dejen de seguirla y punto, no hay necesidad de ser groseros”, dijo una seguidora.

Y esta persona le hizo caso: “Como has cambiado, ya no eres la misma de antes no me refiero en físico sino en aptitud no me agradas x eso voy a dejarte de seguir”.

Adamari López venía de vivir un idilio en las redes sociales, todos la amaban y luego empezaron a llegar los comentarios negativos. A raíz de que Olga Tañón dijo, sin querer y haciendo caso a lo que se comentaba por allí, que Adamari se había puesto un balón gástrico para bajar de peso, las críticas cayeron sin clemencia sobre la presentadora boricua pues sus seguidores aseguraron que ella les mintió sobre la forma en la que había bajado de peso.

Sigue leyendo: Critican a Adamari López: dicen que el atuendo no le luce y se le nota algo raro entre sus piernas

Adamari López responde a quienes dicen “lo que no te mata te hace más fuerte”

Dejen de hablar de Adamari López: el deseo de los seguidores de Telemundo

Adamari López no se salvó de los comentarios negativos ni en Navidad: “Ya sale hasta en la sopa”