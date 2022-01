Recién nombrado jefe de prensa de Kamala Harris se disculpa por tuits en los que pedía deportación de indocumentados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

WASHINGTON – Jamal Simmons, el nuevo director de comunicaciones de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se vio forzado a disculparse públicamente este viernes por un tuit que publicó en 2010 en el que solicitaba al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la deportación de “dos indocumentados”.

Simmons, un escritor y analista político demócrata que fue nombrado el jueves como director de comunicaciones de Harris, escribió en un tuit en noviembre de 2010: “Acabo de ver 2 indocumentados en MSNBC. Un estudiante de Derecho y un manifestante. ¿Me puede explicar alguien porque ICE no los está arrestando?”.

Tras su nombramiento ayer como director de comunicaciones de Harris, Simmons intentó justificar hoy sus palabras en un nuevo mensaje en Twitter.

“Como comentarista publiqué y hablé mucho. A veces he sido sarcástico, poco claro o simplemente erré el objetivo. Me disculpo por ofender a aquellos que me importan tanto para hacer de EE.UU. la mejor democracia, la más multiétnica y diversa. Representaré la administración Biden-Harris con humildad, sinceridad y respeto”.

Horas después, ante la repercusión del tuit original de 2010, Simmons se vio forzado de nuevo a defender sus políticas con otro mensaje en su cuenta de Twitter.

“Para que se sepa, nunca he defendido ni he creído que los Dreamers (jóvenes migrantes indocumentados) deberían ser el objetivo de ICE”, dijo Simmons para añadir: “Francamente, es deprimente que por un mal tuit, la gente pueda olvidar todo lo que he dicho en público sobre esto”.

El nombramiento de Simmons es parte de una reestructuración del personal de Harris, tras meses de críticas sobre la labor de la vicepresidenta.

Precisamente, Harris ha sido la encargada de definir la estrategia migratoria de la Administración del presidente Joe Biden en respuesta a la crisis que se viven en la frontera de Estados Unidos con México.