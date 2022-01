Jamie Lynn Spears se defiende y se niega a ser considerada una villana en la historia de su hermana mayor, la princesa del pop

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La hermana menor de Britney Spears ha concedido una entrevista en exclusiva al programa ‘Good Morning America’ para hablar por primera vez del distanciamiento que se ha producido entre ambas en los últimos meses y que llevó a la princesa del pop a asegurar a través de Instagram, donde ya no la sigue, que Jamie Lynn se había quedado de brazos cruzados mientras veía cómo la convertían en una prisionera.

“Quiero a mi hermana… Lo único que he hecho siempre es quererla y apoyarla y he hecho lo que era mejor para ella. Y lo sabe. Así que no entiendo por qué ahora nos encontramos en esta situación“, ha lamentado ella ante las cámaras sin poder contener las lágrimas.

Jamie Lynn también ha querido aclarar que en realidad nunca estuvo en posición de supervisar la fortuna de la cantante a pesar de que en 2018 se la nombró administradora del fideicomiso que se estableció en 2004 para proteger los intereses de los hijos adolescentes de Britney, sus sobrinos Sean y Jayden Federline. Al final Jamie decidió renunciar a ese puesto cuando se dio cuenta de que no quería formar parte de la tutela legal en modo alguno.

La antigua estrella juvenil, que comenzó su propia carrera en la serie ‘Zoey 101’, ha añadido que se alegró sinceramente cuando Britney recuperó el control sobre su vida y su carrera a finales del año pasado porque ella fue la primera que trató de asegurarse de que tuviera “el contexto necesario” para poner punto final a la supervisión forzosa que se le impuso en 2008 si así lo deseaba.

“No era cuestión de estar de acuerdo o no con la tutela…Todos tenemos una voz y debería ser escuchada. Y si ella quería hablar con otra gente, eso es lo que hice, lo organicé todo. Incluso hablé con su antiguo equipo legal, y eso no acabó bien para mí. Sí que tomé medidas para ayudar, pero no sé cuántas veces puedo hacerlo sin que… Es ella quien tiene que dar un paso al frente“, ha señalado. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Jamie Lynn se ha negado a opinar acerca del actual estado mental de su hermana mayor porque considera que sería injusto, pero sí cree que tiene todo el derecho del mundo a hablar de cómo le ha afectado el comportamiento de Britney a lo largo de los años y lo mucho que ha sufrido en consecuencia.

