Britney no es la única que se desnuda: Sam Asghari también subió la temperatura en Instagram

Britney Spears lleva varias semanas haciendo lo que le viene en gana en las redes sociales, sin miedo a las represalias de su antiguo equipo, para celebrar su recién recuperada libertad.

La cantante quiso posar semidesnuda en varias ocasiones ahora que logró el pasado mes de noviembre dejar de estar bajo la tutela legal de su padre, que tenía control no sólo sobre su vida, sino también sobre su patrimonio, valorado en unos $60 millones de dólares.

En Instagram, donde tiene casi 40 millones de seguidores, la princesa del pop sorprendió con un par de fotografías en las que sólo unos emojis y unas medias blancas taparon su desnudez.

“La energía de la mujer libre nunca se ha sentido mejor”, fue lo que escribió en su publicación, pero tal parece que ella no es la única que se siente cómoda compartiendo su cuerpo con el resto del mundo.

Su prometido, Sam Asghari, mostró en una selfie sin camiseta muy sexy frente al espejo su impresionante musculatura, resultado de su trabajo como modelo y entrenador personal.



Como título del post, incluso, aseguró estar listo para formar parte de la tercera entrega de ‘Magic Mike’, las películas sobre un grupo de strippers masculinos.



“Magic mike 3 listo”, escribió Sam.



El joven de 27 años se ha centrado en labrarse una carrera como actor y hace poco estuvo a punto de conseguir un papel en el reboot de ‘Sex and the city’ como el nuevo fisioterapeuta de Carrie Bradshaw. Desde luego, con este tipo de fotos, no tardarán en lloverle las ofertas de trabajo. View this post on Instagram A post shared by Sam Asghari (@samasghari)

