Snoop Dogg planea lanzar su propia marca de salchichas para hot dogs

Los abogados Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Broadus, solicitaron el registro de marca de los embutidos ‘Snoop Doggs’ el mes pasado en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los EE.UU.

La presentación del registro vino con pocos detalles sobre los productos. Los abogados de Snoop la presentaron como una aplicación de intención de uso, lo que significa que Snoop aún no ha lanzado una marca, pero tiene la intención seria de hacerlo y quiere bloquear el nombre antes de tiempo.

Este producto no sería el primero que lanza el rapero, ya que en 2015 fundó una empresa de cannabis llamada Leafs by Snoop. También lanzó su propio libro de cocina titulado ‘From Crook to Cook: Platinum Recipes from Tha Boss Dogg’s Kitchen’ en 2018, según se informó en el New York Post.

Cabe señalar que el hecho de que Snoop Dogg planee entrar al negocio de las salchichas podría ser sorpresivo para muchos, ya que, en 2016, en una aparición en el programa ‘Jimmy Kimmel Live!’, le mostraron al cantante cómo se hacen estos embutidos.

Al final del segmento, Snoop Dogg exclamó: “¿¡Esto es un hot dog!? ¡Oh, porque nunca voy a comer un maldito hot dog! Si así es como hacen hot dogs, no quiero uno. Estoy bien”.

Sin embargo, parece que ahora siente más aprecio por los embutidos, porque todo parece indicar que muy pronto estará ganando dinero con ellos.

