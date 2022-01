El cantante Robbie Williams logró vender su mansión en Reino Unido tras más de 10 años intentándolo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace poco el cantante británic Robbie WIliams contó que su mansión en Wiltshire, Reino Unido, estaba embrujada. Esto por su larga historia y, claro, por lo difícil que le estaba resultando venderla.

Williams incluyó en 2010 esta mansión en el mercado de bienes raíces y no fue hasta ahora que logró concretar la venta luego de la modificación en muchas oportunidades de su costo.

Finalmente el nuevo dueño pagó £6.75 millones de libras, lo que equivale a $9.2 millones de dólares aproximadamente. Según especialistas la propiedad fue malvendida, pues el cantante y su esposa adquirieron el lugar en 2009 por $11 millones de dólares.

Por los momentos no se sabe quién fue el valiente millonario que decidió comprar la mansión en la que según el británico su hija tuvo experiencias poco agradables con la habitación donde dormía: “Cuando ya tenía la edad suficiente para hablar, le pregunté: ‘¿Te gusta la habitación? ¿Te gusta la casa?’ y ella dijo: ‘No me gusta esa casa’. Le pregunté: ‘¿Por qué?’ Y ella dijo: ‘Esa habitación me da miedo’. Le dije: ‘Está bien, también me da miedo. Ya no tienes que dormir allí”.

Puede que el misterio dentro de la casa esté relacionado con los años de historia que datan de 1935. El lugar fue remodelado en los 90, pues antes de eso la propiedad era una casa estilo señorial, luego de la remodelación se transformó en lo que ahora se conoce como Compton Basset House.

La mansión tiene una extensión de 20,000 pies cuadrados distribuidos en siete recámaras, ocho baños, vestíbulo, cocinas, antecomedor, comedores, sala de estar, sala principal, sala de televisión, cava de vinos, cuarto de lavado, gimnasio, sala de billar, estudio, piscina cubierta, sauna y cuarto de vapor.

Su exterior tiene un tamaño de 71.5 acres en los que se encuentra, además de áreas verdes, una terraza, casa de huéspedes, cancha de fútbol, cancha de tenis, helipuerto, potreros para los caballos, estanque y otros lugares de lujo y entretenimiento.

