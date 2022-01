Juez revoca su propia decisión y declara inocente a un violador; argumenta que 148 días en la cárcel es ‘suficiente castigo’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En un polémico veredicto, un juez de Illinois revocó su propia decisión de condenar a un adolescente acusado de violar a una menor, argumentando que tras 5 meses ya había cumplido ‘mucho’ tiempo tras las rejas y lo dejó en libertad, provocando que la víctima saliera del anonimato para reclamar la injusticia.

El juez Robert Adrian, de 64 años, había encontrado culpable al adolescente Drew Clinton, de 18, de agredir sexualmente a Cameron Vaughan, ahora de 16 años, en una fiesta de graduación en Quincy, en mayo pasado.

La joven, quien decidió alzar la voz y renunciar a su derecho al anonimato tras el reciente fallo del juez, narró que se desmayó borracha en el sótano y al despertar encontró a Drew agrediéndola sexualmente mientras sostenía una almohada sobre su rostro.

La versión del agresor es que ambos tuvieron sexo consensuado y que Cameron no estaba tan borracha como dice que estaba.

El Acusado será puesto en libertad

Luego de que Clinton pasara cinco meses en prisión, el juez Adrian dijo que ya había cumplido ‘mucho’ tiempo tras las rejas y que, si bien no podía sentenciarlo a tiempo cumplido, podía revocar el veredicto y dejarlo en libertad.

“Por ley, se supone que el tribunal debe sentenciar a este joven al Departamento Correccional. Este tribunal no hará eso. Eso no es justo. Sres. Clinton ha cumplido casi cinco meses en la cárcel del condado. Por lo que pasó en este caso, eso es suficiente castigo. Esa sería una frase justa. La Corte no puede hacer eso”, dijo el juez.

‘Pero lo que la Corte puede hacer, porque este fue un juicio sin jurado, la Corte encontrará que el Pueblo no pudo probar su caso. El Tribunal va a reconsiderar su veredicto sobre el Cargo 3 y, por lo tanto, el caso: el Acusado será puesto en libertad.

Vaughan, quien rompió su silencio el martes y se identificó públicamente como la víctima, dijo que la decisión del juez hizo que su lucha por la justicia pareciera inútil.

‘Drew debería estar en prisión si no fuera por ese estúpido juez. Su decisión es inexplicable. Me desperté en casa de mi amiga con una almohada sobre la cara para que no me escucharan y con Drew Clinton dentro de mí”, dijo a WGEM TV en Illinois.

Cameron añadió que aunque varias veces le pidió al chico detenerse, no le hizo caso hasta que ella pudo levantarse del sofá y empujarlo, tras lo cual él se puso a jugar videojuegos como si nada hubiera pasado.

En la sentencia, el juez Adrián culpó de todo el caso a los adultos de la fiesta que permitieron a los adolescentes beber alcohol y nadar en la piscina en ropa interior.

“La Corte está totalmente disgustada con todo eso. Sr. Clinton, va a ser liberado. Vete a casa si todavía tienes uno‘, dijo.

Durante el juicio, los fiscales contaron cómo Cameron se despertó y encontró al niño agrediéndola sexualmente.

En Facebook, Vaughan escribió que lo que hizo el juez Adrian fue incluso peor que lo que supuestamente hizo Clinton.

“El juez Adrian básicamente dijo que fue mi culpa y la de mis padres lo que me violó”, escribió Vaughan.

“Mi corazón está sangrando por la víctima”

Su padre, Scott Vaughan, dijo que su hija ha estado devastada desde la agresión sexual y se siente desconsolada por la sorpresiva decisión del juez.

Por su parte, la fiscal estatal adjunta Anita Rodríguez, que procesa delitos sexuales en el condado y representaba a Cameron Vaughan, dijo que nunca había visto una decisión como esta en sus 40 años como abogada, en declaraciones al Herald-Whig.

“Mi corazón está sangrando por la víctima”, añadió Rodríguez.

Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto el juez Adrian.

En un caso diferente, Adrian expulsó al fiscal del condado de Adams, Josh Jones, durante los procedimientos judiciales ordinarios por darle “me gusta” a una publicación de Facebook que criticaba al juez por el caso de Vaughan.

Una petición de Change.org llevaba reunidas más de 7,000 firmas hasta el miércoles por la noche para presentar cargos contra Adrian por ‘abuso de poder y discreción judicial’.

Te puede interesar: