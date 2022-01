No está Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y así la afición gritó el ‘SIUUUUU’ en la victoria contra Barcelona [Videos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No es secreto que el legado que dejó Cristiano Ronaldo en el Real Madrid será eterno. Pasarán años y los recuerdos del portugués perdurarán gracias a sus gestas futbolísticas y este miércoles en la Supercopa de España frente al FC Barcelona, dos jugadores y la afición celebraron como ‘El Bicho’.

La Casa Blanca ganaba el partido 2-1 tras el gol de Karim Benzema al 72’. Todo se cocinaba para que terminara en los 90 minutos. Sin embargo, el canterano Ansu Fati revivió al FC Barcelona con un gol de cabeza al 83’.

Para sorpresa de todos, el chico de 19 años celebró al mejor estilo de Cristiano Ronaldo. Bueno, al menos un intento de imitarlo. Corrió y se dio el giro habitual que hace CR7 para quedar de frente a sus compañeros y de espalada con la afición.

Did Ansu Fati hit the SIUUUU? 👀 pic.twitter.com/sSRfnMhj1P — ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2022

Y para ponerle la frutilla al pastel, en el tiempo extra todo el estadio gritó el icónico ‘SIUUUUU’ del capitán de la selección portuguesa. El homenaje apareció después que Fede Valverde liquidara el pleito al minuto 98 y enviara al Madrid a la final. Cristiano Ronaldo isn't at Real Madrid anymore, but the entire stadium made sure to scream 'SIUUUUU' after Valverde's winner 😂 pic.twitter.com/eHPhcZLKdu— ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2022

Un aficionado se dispuso a hacer la celebración en la grada y gran parte del estadio siguió con el grito de guerra.

