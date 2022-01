Carlo Ancelotti acepta la idea de que el Real Madrid juegue al contraataque

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Real Madrid afrontará una nueva final en su historia y de nuevo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, pero esta vez la de la Supercopa de España ante el aguerrido Athletic Club de Bilbao. Ahora bien, el entrenador del conjunto merengue aceptó y respaldó la idea de su equipo al jugar al contraataque, el cual le sirvió para imponerse al FC Barcelona en la semifinal de este certamen. Aunque, también resaltó lo difícil que es concretar una jugada a este estilo.

💥 Ancelotti defiende los contraataques del Real Madrid: "Las contras ante el Barcelona no eran contras de un pase, eran de cuatro o cinco pases rasos… en el tercer gol teníamos seis jugadores dentro del área. No era un pase largo, a veces escucho esto…"#Supercopa pic.twitter.com/J883TjPhSQ — MARCA (@marca) January 15, 2022

“El sistema y el juego perfecto no existen. Si juego a la contra no voy a ganar todos los partidos y si juego en posesión tampoco. Si un día defiendo, no somos defensivos”, relató Carlo Ancelotti a la prensa.

Se debe resaltar que, el tercer gol del Real Madrid en El Clásico, llegó en una jugada en área merengue y tuvieron la facilidad de salir al contraataque hasta con seis jugadores y con pases rastreros para dejarle la mesa servida en ese último balón a Fede Valverde, quien no la aprovechó y marcó el 3 a 2.

Fede Valverde autor material, Casemiro autor intelectual. Letal contragolpe de Real Madrid.

pic.twitter.com/RZN31uLfHJ — Fútbol Vertical (@futbol_vertical) January 12, 2022

“Somos el equipo que más goles y meto. Y que digan que jugamos a la contra, no me molesta. Porque no es fácil jugar a la contra, nosotros jugamos a la contra con cuatro o cinco goles y con pases muy cortos. No hacemos pases largos. Y llegamos además con seis jugadores al área rival. No es nada fácil jugar así. Si me dicen que jugamos a la contra, yo encantado”, añadió Carlo Ancelotti.

De esta manera, el Real Madrid afrontará este partido con una plena confianza en su delantera que está siendo liderada por Vinicius Jr y Karim Benzema; mientras que los “Leones” se dieron el tupé de eliminar a unas decaídos Atlético de Madrid y quieren ganar un nuevo título en la era Marcelino.

