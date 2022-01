Luka Modric MVP: “No me canso de ganar, disfruto del fútbol como nunca”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El designado como ‘Hombre del Partido‘, el centrocampista del Real Madrid Luka Modric, dijo que no se cansa “de ganar” y que está “disfrutando del fútbol como nunca” tras vencer al Athletic Club por 0-2 en la final de la Supercopa de España de fútbol, disputada este domingo.

CAMPEONES!



Real Madrid lift the Spanish Super Cup 👏 pic.twitter.com/zyMHybgShd — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022

“Cada trofeo en este club es muy grande. Estoy muy contento por este primer título de la temporada, pero aún no hemos hecho nada. Espero que ganemos algún título más“, añadió en este sentido el jugador blanco en la sala de prensa del King Fahd International Stadium de Riad (Arabia Saudí). Modric takes home the MOTM 🏆 pic.twitter.com/FN2BZIrpgT— ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022

“Me siento bien físicamente y mentalmente, para mí lo importante es seguir haciendo cosas bien y ayudar al equipo a ganar títulos“, explicó el internacional croata, que no quiso mojarse sobre si su actual versión es mejor que la de 2018, cuando ganó el Balón de Oro, después de que Florentino Pérez le considerara el mejor centrocampista del mundo. Years of running the middle of the park together.



Modric, Casemiro and Kroos are timeless 👏 pic.twitter.com/4dk5OsPowm— ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022

Preguntado por su renovación, Modric transmitió tranquilidad: “Tengo una buena relación con el club y seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Siempre que he renovado hemos tardado dos minutos en ponernos de acuerdo”.

Sobre uno de los debates de esta Supercopa de España, la forma de jugar de Barcelona y Real Madrid, Modric fue contundente. “No estoy de acuerdo con que somos un equipo que defiende y sale a la contra. Parece que unos tengan el 80% de la pelota y nosotros el 20% y no es así, la cosa está más igualada. Pero aquí lo importante es ganar”, sentenció.