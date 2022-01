Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Confirmado: Adamari López fue ingresada al hospital por COVID… Ella misma lo relató y mostró en un video que compartió en su cuenta de Facebook.

Más temprano te contamos que Adamari subió un video a su cuenta de Instagram en donde estaba en su casa, con Toni Costa, haciéndose un test de antígenos y un PCR con un laboratorio ambulatorio. Allí contaba que se sentía mucho mejor, y aunque en el resultado del rápido le había dado positivo aún, estaba deseando pronto ser negativa.

Como si fuera una historia diferente, u otro capítulo de la misma, en la noche del mismo lunes, es decir horas después, Ada compartió un video en su cuenta de Facebook, donde confiesa que estuvo internada tres días en el hospital, aparentemente de manera preventiva dado sus antecedentes, para recibir un tratamiento intravenoso por el COVID.

“Afortunadamente me voy sintiéndome muchísimo mejor, han pasado varios días desde que di positiva de la prueba del COVID… Yo lo confundí como si fuera un catarro muy malo, pero tomando las medidas de precaución necesaria, hablando con mis doctores y mi equipo médico, tomamos la decisión de por los síntomas que tenía entrar al hospital y darme tratamiento”, comenzó explicando en el video, ahora sí desde la casa.

“Recuerden que hace aproximadamente tres años yo tuve influenza, y me vi muy mal de salud, en un estado bastante difícil, y con la preocupación de que me diera lo mismo, teniendo en cuenta los síntomas que podían ser parecidos, tomamos la decisión de ir al hospital“, siguió contando Adamari.

“Aún sigo positiva del COVID, pero me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien, estuve 3 días y hoy ya me siento muchísimo mejor… Estoy esperando que dos pruebas seguidas me salgan negativas, todavía no me ha salido ninguna, y a medida que me vaya haciendo las pruebas les voy a dejar saber porque estoy deseosa de regresar al trabajo y de seguir la vida”, continuó.

Ada contó que cree que fue su hija quien la contagió, ya que fue la primera en dar positivo al COVID, sin embargo en menos de dos días ya estaba negativa.

“Alaïta está bien, entendemos que ella fue quien me contagió, que ella lo haya agarrado en alguna de las actividades escolares que hace, o extra curriculares, porque ella fue la primera que presentó síntomas, pero ella salió negativa rapidito… Entonces yo salí positiva“, detalló.

Luego de explicar detalle a detalle cómo fueron sus días, se despidió compartiendo un video que ella misma se hizo en el hospital, desde la cama donde estuvo ingresada y recibiendo el tratamiento que, incluso, le provocó una reacción en su brazo formándosele una bola.

MIRA AQUÍ EL VIDEO QUE ADAMARI COMPARTIÓ DESDE EL HOSPITAL:

