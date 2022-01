Adamari López le pide a su público que oren por ella

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López se sinceró con su público a través de un video compartido en Facebook. En este la puertorriqueña le contó a sus fans que ha dado positivo a COVID, razón por la cual éstos no han podido verla más en Hoy Día. Y es que los protócolos indican que en efecto debe estar aislada.

Parte del video fue compartido por Telemundo en Instagram. Pero junto al original de Facebook esto fue lo que escribió la mamá de Alaïa: “Mi gente linda los saludo desde casa para contarles que salí positiva a Covid19, yo pensé que me había escapado en estos dos años que llevamos de pandemia. Los quiero y recuerden que la salud es lo más importante. Cuento con sus oraciones y cariño”.

A través de este link puede accesar a la declaración completa que realizó Adamari López en su cuenta oficial de Facebook:

https://www.facebook.com/watch/?v=992501981363529&ref=sharing

En el video se puede ver a Adamari López tranquila, se le escucha incluso serena al hablar cuando dice: “Sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID-19 y el resultado ha salido positivo”.

Los síntomas de Adamari son: dolor de garganta, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza y fiebre. Asegura que se había estado haciendo pruebas de COVID en Telemundo, porque en el canal les hacen test diarios y siempre salía negativa. Pero cuenta que una vez se sintió mal dejó de ir y entonces se sometió a otro examen, pero en este dio positiva. Adamari López tiene COVID.

Pese a la circunstancia, Adamari asegura que está bien, y que de momento tendrá todos los cuidados posibles. Explicó que Alaïa se encuentra bien, aunque en un inicio presentó aparentemente un catarro. Explica que su hija se quedará en casa, y que ella estará cuidándose aparte.

La conductora de Hoy Día explica que de momento estará lejos del programa, y de las redes sociales para poder recuperarse como es debido. Deja claro que cuenta esto para que la gente no se preocupe al no verla tan constante como se ha mantenido de activa tanto en sus redes como en el programa. Afirma que volverá una vez se sienta completamente recuperada.

