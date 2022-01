Darío Benedetto confirmó su regreso a Argentina con el Boca Juniors

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El fútbol argentino vivirá una vez más la explosividad del delantero Darío Benedetto, después de que el mismo jugador confirmara su regreso con el Boca Juniors y así ponerle fin a su camino en la Primera División Española con el Elche. Además, el veterano atacante, estará aterrizando en sueldo argentino el día jueves.

“Dije que volvería a Boca Juniors de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo”, declaró Benedetto a la prensa internacional.

Benedetto, estuvo presente en el fútbol europeo desde la temporada 2019 cuando fue traspasado al Marsella de Francia por 15 millones de euros. Posteriormente y dos años más tarde, salió en calidad de cedido al Elche de España con una opción de compra de siete millones de euros.

Ahora bien, tras no vivir su mejor época en la Liga Santander, el Elche le puso fin al préstamo del delantero sudamericano al concluir la primera mitad de la temporada y eso significó el aumento de sus posibilidades para regresar a Argentina.

“Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, añadió el jugador sudamericano.

En España, Benedetto marcó solamente dos goles y repartió una asistencia en 587 minutos disputados con el Elche. Mientras que en Francia, dejó sus números en blanco. Además, el nacido en Berazategui no escondió su pesar de no poder despedirse en el terreno.

“Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase. El técnico Francisco lo entendió así y por eso no me concentré. Hubiese estado bueno despedirme ante el Madrid, pero mañana ya estaré volando para argentina”, finalizó el veterano futbolista.

Con el club “Xeneize”, Benedetto jugó por tres temporadas, precisamente desde el 2016 hasta el 2019, logrando marcar 32 goles en 49 partidas de la Liga. Además de agitar las redes en cinco oportunidades en copas nacionales y en ocho en torneos internacionales.