Lo que le pasó a Pablo Alborán con sus calzoncillos de halcón en los Latin Grammy

A fin de romper su mala racha en los Grammy Latinos y hacerse de una vez por todas con el prestigioso gramófono dorado, el afamado intérprete Pablo Alborán no dudó en comprarse unos calzoncillos muy llamativos, en cuyo estampado destacaba la figura de un halcón. Como ha explicado durante su entrevista en el ‘late night’ de la televisión española, en los meses anteriores a la gala tuvo una serie de surrealistas experiencias con un águila y no tardó en interpretarlas como una especie de premonición.

“Este año me obsesioné con que las águilas y los halcones me perseguían. Y un día, mientras estaba ensayando en mi casa, escuché un ruido muy grande en mi habitación. Entonces abrí la puerta y me encontré un águila en mi cama. Me tenías que ver a mí con una fregona para que se asustara, porque no sabía qué hacer y empezó a volar hasta que salió“, ha relatado el artista antes de añadir que, unos meses más tarde, tuvo que lidiar con otro par de aves que se colaron en su vivienda.

No se sabe muy bien por qué su respuesta a esa señal del destino fue adquirir semejante pieza de ropa interior, que además no contenía águila alguna, pero lo cierto es que la estrategia no le funcionó. “Me puse los calzoncillos de halcón y pensé: ‘Este año me dan el Grammy’. Pero no me lo dieron, así que mandé a tomar por saco los calzoncillos”, ha bromeado para dar por concluida la anécdota.

Curiosamente, esa última afirmación no es del todo cierta. Quizá no ha vuelto a enfundarse en esos coloridos boxers, pero tampoco los ha tirado a la basura. De hecho, Pablo ha querido enseñar su particular diseño a todos sus fans de Instagram, en una ‘story’ que está causando furor entre la amplia base de fans del artista malagueño. “No pueden ser más elegantes, finos y discretos. Aquí la prueba…”, ha bromeado junto a una foto de los mismos.

