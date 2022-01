Aprueban la venta y consumo de cerveza y vino en los cines de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York confirmó hoy que ahora se puede servir cerveza y vino en los cines de todo el Estado de Nueva York, fallo que entra en vigencia de inmediato, por lo que los cines pueden comenzar a solicitar la licencia desde el día de hoy.

Los teatros que también funcionan como restaurantes también pueden servir todo tipo de alcohol. El fallo se tomó durante una reunión de la junta completa el día de ayer y sigue una solicitud de la Asociación Nacional de Operadores de Cine.

“La Junta en pleno votó para emitir una Resolución Declaratoria según la cual, en virtud de la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas, las empresas que operan salas de cine son elegibles para solicitar una licencia de taberna-vino o restaurante-vino, sin la necesidad de un menú de restaurante y servicio de mesa, siempre y cuando que las ventas de bebidas alcohólicas sean incidentales a sus operaciones como sala de cine”, dijo la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York en un comunicado.

“Me sorprendió ver ver esto. Este desarrollo, esta noticia, es algo que queríamos en The Little durante años”, dijo Scott Pukos, director de comunicaciones de The Little Theatre. “Es una muy buena noticia para The Little”, dijo al terminar la sesión.

Pukos dijo que esto abrirá la puerta a más colaboraciones con cervecerías y bodegas artesanales locales, señalando que la cerveza y las palomitas de maíz son una combinación perfecta. También les da la capacidad de vender concesiones que permitirán a The Little vender sus películas independientes o de menor presupuesto más como una experiencia, en lugar de una experiencia cinematográfica normal.

Los cines en la ciudad de Nueva York, que tienen servicio de mesa, ahora podrán vender alcohol, mientas que los cines de todo el país lo han estado haciendo durante años; este movimiento finalmente pone a Nueva York al mismo nivel que el resto de los Estados Unidos.

El fallo se produjo después de que los miembros de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines argumentaron que su industria debería recibir los mismos privilegios de servicio de bebidas que tienen otros negocios que no son restaurantes, incluidos salones de belleza, estudios de arte y espacios comerciales.

El cambio entra en vigencia de inmediato, pero podrían pasar meses antes de que los cinéfilos vean alcohol en sus cines locales debido al proceso de concesión de licencias, según anunció la junta.

