NYC Hotel Week: Más de 100 hoteles de Nueva York ofrecen descuentos de 22% durante enero y febrero

NYC & Company, la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de convenciones, lanzó hoy por primera vez el NYC Hotel Week, “La Semana de los Hoteles”, el cual ofrece descuentos del 22% sobre las tarifas de habitación estándar en más de 110 de los mejores hoteles de la ciudad en los cinco condados.

NYC Hotel Week se extenderá desde el 4 de enero hasta el 13 de febrero y las reservas se pueden hacer en nycgo.com/hotelweek.

¿Qué hoteles participan en el NYC Hotel Week?

Algunos de los hoteles participantes son: The Beekman Hotel; Lotte New York Palace; The Pierre New York; The Langham, New York, Fifth Avenue; Opera House Hotel; The Roosevelt Hotel; Hilton Garden Inn New York/Staten Island; The Rockaway Hotel and The William Vale.

“Al dar la bienvenida al año nuevo, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de apoyar a la industria hotelera de la ciudad, que ha demostrado resistencia en estos tiempos sin precedentes”, dijo Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company.

NYC Hotel Week alienta a los visitantes y neoyorquinos a disfrutar de los mejores alojamientos de la ciudad. (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

“NYC Hotel Week se enorgullece de apoyar a los hoteles en los cinco condados y alienta a los visitantes y neoyorquinos a disfrutar de manera segura algunos de los mejores alojamientos de la ciudad durante una época con menos multitudes y más oportunidades”, agregó.

NYC Hotel Week da inicio de esta forma al menú de ofertas que ofrece NYC Winter Outing, el programa anual que celebra la industria hotelera y turística de la ciudad de Nueva York con NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week y NYC Must-See Week.

NYC Winter Outing regresará por tercer año desde el 18 de enero hasta el 13 de febrero, combinando ofertas en los cinco distritos para salir a cenar, disfrutar de espectáculos en Broadway, atracciones, museos y artes escénicas, con la adición de las ofertas de NYC Hotel Week por primera vez este año.

Las reservas para los otros tres programas se abrirán al público el 11 de enero y los titulares de tarjetas Mastercard, (patrocinador también de NYC Hotel Week) pueden disfrutar del acceso temprano del 6 al 9 de enero.

NYC Broadway, parte del programa anual y oferta turística. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images)

Requisitos covid-19

Ante la alza de casos de covid-19 en Nueva York, la campaña Key to NYC exige la presentación del carnet de vacunación con el esquema completo para clientes y personal de restaurantes, gimnasios, instituciones culturales y de entretenimiento al igual que para ciertos espacios públicos.

Desde diciembre del 2021, la campaña también exige la prueba de una dosis de vacuna para niños de 5 a 11 años; los usuarios deben visitar el sitio web de cada destino para obtener información adicional sobre los protocolos de seguridad.

