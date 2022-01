Ambicioso plan Interborough Express para viajar entre Brooklyn y Queens sin pasar por Manhattan: gobernadora de Nueva York presenta primeras imágenes

Viajes masivos y rápidos entre el sur de Brooklyn y el centro Queens es la promesa del proyectado servicio de transporte “Interborough Express”.

“Orgullosa de anunciar que estamos avanzando con un gran proyecto de tránsito en la ciudad de Nueva York: el nuevo Interborough Express Tram. Esta línea conectará Brooklyn y Queens, reduciendo el tiempo de los viajes diarios y facilitando la conexión con las líneas de Metro a lo largo de la ruta”, publicó ayer en Twitter la gobernadora Kathy Hochul.

La anunciada nueva línea de tránsito, que hasta ahora sólo existe en el papel, podría transportar a los usuarios desde Bay Ridge (Brooklyn) a Jackson Heights (Queens) en 40 minutos o menos y conectar hasta 17 líneas del Metro y mejorar los enlaces con Manhattan, resumió NY1 Noticias.

La idea es aprovechar una línea ferroviaria de carga de 14 millas actualmente subutilizada. Pero el “Interborough Express Tram” debe sortear muchas interrogantes financieras e estructurales, entre otras, antes de comenzar su construcción. Hochul dijo que ya se ha completado un “estudio de factibilidad” hecho por la MTA y con ello el puede avanzar a su siguiente etapa, que es la revisión ambiental y la participación de la comunidad.

Nuevas autoridades como el alcalde Eric Adams y su sucesor en la presidencia de Brooklyn, Antonio Reynoso, han manifestado su apoyo. “Interborough Express finalmente puede hacer posible reducir la dependencia del automóvil en muchos vecindarios de Brooklyn”, destacó el político hispano.

La MTA estima que la nueva línea transportaría hasta 88,000 pasajeros por día. El presidente de la agencia, Janno Lieber, dijo a los periodistas el jueves que la línea de tránsito tendría un precio de “miles de millones de dólares de un solo dígito”, y que la construcción tomaría entre tres y cinco años, y comenzaría después de una revisión ambiental federal de aproximadamente dos años, acotó New York Post.

También está a favor el presidente del condado Queens, Donovan Richards. “Para demasiadas familias y comunidades de Queens, la incapacidad de viajar entre distritos de una manera rápida y eficiente ha sido un detrimento innecesario para la salud económica y, francamente, para la capacidad de crecer”, afirmó,. “Al transformar estas líneas de carga existentes, conectando Bay Ridge y Jackson Heights podemos conectar a miles de familias en cada condado mientras reducimos los tiempos de viaje”.