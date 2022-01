Meat Loaf, legendario cantante de ‘Bat Out Of Hell’, muere a los 74 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Meat Loaf, la estrella de rock estadounidense cuyo debut ‘Bat Out of Hell’ se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, murió a los 74 años.

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos“, decía una publicación de este 20 de enero en la página oficial de Facebook del artista.

“Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso. Le agradecemos su comprensión de nuestra necesidad de privacidad en este momento”, concluyó el comunicado.

La causa de la muerte aún no está clara, sin embargo, TMZ afirma que algunas fuentes le aseguraron que la condición de Meat se volvió crítica porque se enfermó gravemente de Covid.

¿Quién era Meat Loaf?

Meat Loaf nació en Dallas, Texas, el 27 de septiembre de 1947. Era hijo único, su madre era maestra de escuela y cantante de gospel y su padre un exoficial de policía que desarrolló alcoholismo después de ser dado de baja médicamente del ejército de los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial.

Obtuvo su apodo cuando su padre dijo que, al nacer, se veía tan rojo como la carne, antes de que un entrenador de fútbol de la escuela secundaria le agregara el ‘Loaf’. Otros reportes indican que quiso adoptar el sobrenombre tras sufrir una infancia de acoso escolar por su sobrepeso.

Meat Loaf encontró el éxito por primera vez en el escenario de Broadway en el innovador musical ‘Hair’, pero también apareció en películas como ‘Fight Club’, ‘Wayne’s World’ y en ‘The Rocky Horror Picture Show’ donde tuvo un papel breve, pero memorable, como el desafortunado repartidor Eddie.

El músico y actor, nacido como Marvin Lee Aday, tuvo una larga carrera de más de seis décadas, en la que vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Sus sencillos, ‘Two of Three Ain’t Bad’ y ‘Paradise by the Dashboard Light’ fueron certificados platino en 2018.

Su éxito ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’ fue el más vendido en el Reino Unido en 1993 y le valió un premio Grammy.

