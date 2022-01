“En algún momento me tendré que ir”: ‘Cholo’ Simeone sobre su ciclo en el Atlético de Madrid

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El entrenador argentino Diego ‘Cholo’ Simeone analizó este lunes su estadía en el Atlético de Madrid, donde asegura estar “feliz” luego de casi 10 años en el banquillo, pero del que es conciente que “en algún momento” se tendrá que ir, aunque espera que cuando llegue ese momento, sea una “elección de todos, justa, buena y que sea mejor para los dos partes”.

Durante la presentación de la docuserie ‘Simeone, vivir partido a partido” en torno a su figura, compuesta por seis capítulos de 40 minutos cada uno y que se estrenará el próximo viernes a nivel mundial en ‘Primer Video’, el ‘Cholo’ dejó saber que la Serie A de Italia sería una buena opción para continuar su carrera como entrenador aunque recalcó que no se quiere ir de donde está.

Mi familia está fuera y dentro de la cancha. Siempre.#SimeoneVivirPartidoaPartido, el 26 de enero en @PrimeVideoES.#PartidoaPartido pic.twitter.com/J5Sku52oTj — Diego Pablo Simeone (@Simeone) January 23, 2022

“Italia es un lugar donde siempre hay buenos equipos, dejé buenos recuerdos. Somos entrenadores y entendemos que, más allá de que estoy feliz y muy bien donde estoy y no me quiero ir de donde estoy, todo tiene un final y todo termina también”, expresó Simeone.

En ese sentido el entrenador argentino insistió en que su vida está en la capital de España con el Atleti, pero que en algún momento ese ciclo llegará a su fin. “Está mi vida casi puesta en el Atlético de Madrid, pero evidentemente en algún momento me tendré que ir, porque la vida empieza y termina para todos“, dijo.

“En realidad, el Atlético ha sido mi vida. Entre lo que me pasó como futbolista y como entrenador son 15 o 16 años que estoy en esta institución, donde me hizo crecer como deportista, futbolista, me fui, volví, vine en un momento de dificultades, tuvimos un montón de momentos de alegría con algunos tropiezos, que tiene que ser así, y lo más grande que me siga pasando es que me exigen reivindicarme día a día. Me encanta. Porque la vida es así, porque la vida cambia de un minuto a otro”, opinó.

Simeone confesó que aún no ha visto todavía el documental, sin embargo se tomó el tiempo para agradecer a todas las personas que quisieron participar en él y a las que no: “Toda la gente que está y alguna que no pudo o no quiso es la gente que me ha hecho ser quien soy. Me hicieron creer, me golpeé y me levanté”, sentenció.

En su etapa como entrenador del conjunto colchonero, en el que acumula 10 años, el ‘Cholo’ ha conquistado ocho títulos, entre los que destacas, Ligas, Supercopas de Europa, Copa del Rey, los cuales lo ha convertido en el técnico más ganador de la historia del Atlético de Madrid.

