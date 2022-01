VIDEOS: Atlético de Madrid logra épica remontada ante el Valencia para seguir en puestos de Champions

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras iniciar perdiendo el encuentro, el Atlético de Madrid protagonizó una épica remontada en los minutos finales del encuentro ante el Valencia para terminar ganando con marcador de 3-2 y conservar así su posición en los puestos de clasificación a la UEFA Champions League.

Como si aún no reaccionaran de la eliminación de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad hace unos días, el ‘Atleti’ inició desconectado del partido ante el Valencia y eso se vio reflejado en el marcador luego de finalizar el primer tiempo con una desventaja de 0-2 con goles anotados por el joven estadounidense Yunus Musah al minuto 25 y Hugo Duro al 44’.

Yunus Musah gives Valencia the lead over Atletico!



That's his first LaLiga goal since November 2020. pic.twitter.com/Dyi2LhSPFB — ESPN FC (@ESPNFC) January 22, 2022

Pese a este resultado, el equipo dirigido por el argentino Diego ‘Cholo’ Simeone, reafirmó que nunca se da por vencido y salió en el segundo tiempo con la intención de dar vuelta al marcador, algo que pareció posible al minuto 64 cuando el brasileño Matheus Cunha, que salió desde el banco, anotó el primer tanto del equipo blanquirojo.

Pese al esfuerzo del equipo de la capital de España, las ilusiones parecían esfumarse al minuto 90 cuando la pizarra marcaba 1-2 a favor del Valencia, sin embargó, sólo un minuto después apareció el argentino Ángel Correa, que también salió desde el banquillo, para anotar el empate que hasta ese momento ya tenía un importante valor.

CORREA EQUALIZES FOR ATLETICO WHO WERE DOWN 2-0 AT HALFTIME! pic.twitter.com/t1Gwb0Rx0B— ESPN FC (@ESPNFC) January 22, 2022

Esa anotación de Correa, más allá de calmar la desesperación del ‘Atleti’, sirvió como envión anímico para pensar en seguir buscando la victoria, algo que ocurrió de forma épica al minuto 90+4, tras una recuperación de balón cerca del área rival que permitió a Cunha filtrar un centro rastrero que llegó al defensa Mario Hermoso, quien se encontraba como un delantero y terminó mandando a las redes para sentenciar el resultado 3-2 a favor del equipo local. INCREDIBLE TEAM GOAL BY ATLETICO TO GO UP 3-2 IN STOPPAGE TIME AFTER BEING DOWN 0-2 🤯 pic.twitter.com/bSfaWD0d8L— ESPN FC (@ESPNFC) January 22, 2022

De esta manera, el Atlético de Madrid logró una victoria luego de llegar perdiendo al minuto 90 por primera vez en toda su historia, así lo indicó el experto en récords y estadísticas deportivas, ‘Mister Chip’. ATM 3-2 VAL (FT) – El Atlético de Madrid ha ganado un partido tras llegar perdiendo al minuto 90 por PRIMERA VEZ en TODA la historia de La Liga.



El Nuevo Metropolitano silbó con mucha furia el cambio de Joao Félix por Felipe, pero supongo que ya nadie se acuerda de eso😉— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 22, 2022

