Mujer murió arrollada por otra cruzando paso peatonal al comenzar el día en Nueva York

Una mujer de 51 años fue atropellada fatalmente por una conductora ayer en el Upper East Side de Manhattan.

La peatona malograda, cuyo nombre no fue revelado a la espera de la notificación familiar, estaba en el cruce de peatones en East 76th Street y Third Avenue justo después de las 6:30 a.m. del lunes cuando fue atropellada por un sedán Audi, según la policía de Nueva York.

Fue declarada muerta en la escena, detalló New York Post. La automovilista, una mujer de 59 años, permaneció en el lugar y no fue acusada. No se sospechó de inmediato ningún delito, dijo la policía.

No se han detenido las fatalidades viales este año en NYC bajo el recién llegado alcalde Eric Adams, luego de que su antecesor Bill de Blasio dejase un récord alarmante, sobre todo entre 2019-2021.