Grettell Valdez revela cómo contrajo el virus que le fue extirpado de su dedo

El estado de salud de Grettell Valdez ha causado mucha preocupación entre sus seguidores debido a que el pasado jueves, 20 de enero, fue sometida a una cirugía en la que le amputaron una parte de su dedo pulgar, ya que le detectaron una verruga interna que se expendía de manera acelerada y que podría derivar en cáncer.

“Es un virus. Sí me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, fue como informó sobre su problema de salud.

Afortunadamente la operación que le realizaron a la actriz ha sido todo un éxito y ya se encuentra en recuperación, pero deberá continuar con un nuevo tratamiento.

Fue la propia Grettell quien decidió reaparecer en su canal de YouTube para explicar qué fue lo que realmente pasó y cómo creé que contrajo el virus que le extirparon.

Visiblemente recuperada y con el pulgar vendado expresó: “Es un virus que hace verruga, y esa verruga muta a cáncer, entonces llegaron a la conclusión tanto el oncólogo como el cirujano que lo recomendado era erradicar toda la verruga y todo lo que estuviera dañado de mi dedo y luego hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, después se hace una quimio de dedo, que es localizada, para matar cualquier célula que haya quedado”.

Valdez demostró que tiene gran actitud para afrontar las situaciones difíciles, como en este caso, pues dijo estar feliz y agradecida por las oraciones y buena vibra que le demostraron sus seguidores.

Posteriormente, aseguró que su salud está en perfectas condiciones y remató compartiendo cómo entró dicho virus en su cuerpo.

“Una manicure, obviamente con las cosas (instrumentos) no limpios, entonces yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo lleven sus cosas, no se arriesguen o chequen que estén esterilizados, no se arriesguen por favor, y de una tontería que tal vez fue quitarme un padrastro, terminó en todo esto”, especificó.

“Les doy un consejo… la vida es bien cortita, no sabemos en qué momento nos vamos a ir, y yo ya no tengo miedo, lo único que tengo miedo es no vivirla”, culminó.

