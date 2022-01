Grettell Valdez: tendrán que amputarle gran parte de un dedo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Grettell Valdez ha arrancado el 2022 haciendo frente a un serio problema de salud: le amputarán gran parte del pulgar izquierdo.

Según una nueva biopsia, cuyos resultados han sido alarmantes, se le detectó una nueva “verruga” adentro del dedo que “está expandida y es un virus que transmuta en cáncer”, por ello, y para evitar que se propague, deberá ser operada.

“Por suerte ya sabemos lo que es. Es un virus. Sí me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa” Grettell Valdez

“Hace más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo. Y, pues, desapareció en teoría”, pero lamentablemente, ahora después de que la revisaron, le dieron una cita para sacar esa extraña masa en breve.

Sobre lo que vivió al conocer la noticia, Grettell explicó: “sé lo que se siente, sé lo que pasas, sé los miedos, la angustia que en ese momento uno vive porque es muy fuerte la palabra, es muy fuerte la situación”.

En 2018, la actriz mexicana fue intervenida por un oncólogo, quien afortunadamente logró erradicarle el cáncer en esa misma zona del cuerpo en la que le pusieron un injerto de piel para reconstruir el dedo.

“Me hicieron el implante de piel, de repente te tiran como un panorama de vamos a retirar una parte de tu piel, vas a perder la mitad del dedo, ¿o sea? Fue como muy fuerte y alarmante, la verdad; mi temor fue literal dos semanas de angustia hasta que llegó el momento de la cirugía y en el momento que salí de la cirugía fue de paz”, comentó en ese entonces diciendo que la condición que sufrió es algo poco común.

“Lo mío, la verdad, fue una cosa en un millón, o sea, fue una herida que transmutó. Nadie de mi familia padece de esta enfermedad, ni por parte de mi mamá, ni de mi papá, entonces fue una muy mala suerte”, dijo.

Por el momento, Grettell no ha revelado cuándo pasará por el quirófano, pero en Instagram demostró que, ante el panorama, mantiene una actitud muy positiva: “Para todo mal, siempre sonríe. Solo un poco de amor me pueden dar. ¡Los leo!”, escribió en una de sus últimas publicaciones. View this post on Instagram A post shared by Grettell Valdez (@grettellv)

Sigue leyendo: Jenna Jameson, exestrella porno, es diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, está hospitalizada

– Se rumora que Chyno Miranda podría estar hospitalizado en Venezuela

– Grettell Valdez lamenta la mala vibra de la gente tras escándalo de su esposo