Joven mujer murió durante cita de amor: su familia rechaza versión “racista” de la policía en Connecticut; gobernador dice que fue una “tragedia”

Lauren Smith-Fields, joven afroamericana de 23 años, murió de manera “accidental” mientras estaba en una cita con un hombre blanco que conoció en línea de Connecticut, según la policía, pero su familia no está de acuerdo con esa versión “racista”.

Smith murió el 12 de diciembre por “intoxicación aguda debido a los efectos combinados de fentanilo, prometazina, hidroxizina y alcohol”, dijo el lunes la oficina del médico forense estatal. El fentanilo es un opioide potente. La prometazina y la hidroxizina son antihistamínicos que se usan para tratar las alergias, detalló Fox News.

Lauren Smith-Fields should be celebrating her 24th Birthday today.



Fields was found unresponsive in her home after meeting with a white male on a dating app. We pray for justice for #LaurenSmithFields. 🙏🏽 pic.twitter.com/7aa5e5dBcR — MEFeater Magazine (@mefeater) January 23, 2022

La encontraron en su apartamento de Bridgeport después de que el hombre con el que estaba llamó a la policía para decir que al despertarse la había hallado inconsciente.

La familia de Smith-Fields dijo que las autoridades no prestaron suficiente atención al caso porque ella era negra. La policía nunca les notificó de su muerte, de la que se enteraron más de un día después a través de una nota que el propietario dejó en la puerta de su apartamento. Además afirman que un detective finalmente les pidió que dejaran de llamar.

El abogado de la familia, Darnell Crosland, notificó a la ciudad su intención de presentar una demanda acusando a la policía de no investigar adecuadamente. “El departamento de policía ha sido racialmente insensible con esta familia y la ha tratado sin respeto y ha violado sus derechos civiles”, escribió Crosland en el aviso de intención de demandar.

Crosland publicó un comunicado en Twitter el lunes por la noche cuestionando el hallazgo del médico forense de que la muerte de Smith-Fields fue accidental.

La familia de Smith-Fields lanzó una campaña de GoFundMe, “Justice for Lauren”, para contratar a un investigador privado sobre su “muerte sospechosa”. La meta de $50,000 dólares ya había sido superada anoche.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo que la muerte de la joven fue “trágica”. “Tengo entendido que está obteniendo la cobertura. Está obteniendo los recursos”, dijo Lamont durante el programa matutino de Fox News, ‘Good Day New York’.