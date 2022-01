Bradley Cooper revela que casi deja de actuar y comparte lo que lo hizo cambiar de opinión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bradley Cooper tiene ahora mismo en cartelera la aclamada última película de Guillermo del Toro, ‘Nightmare Alley’, y en menos de un mes llegará a la gran pantalla otro filme protagonizado por él, ‘Licorice Pizza’, la nueva cinta de Paul Thomas Anderson.

Sin embargo, ninguna de estas apariciones cinematográficas se habría producido si el actor estadounidense hubiera cumplido en 2020 su propósito de retirarse de la actuación.

Eso es lo que confesó el propio Cooper en la última entrega de la serie de entrevistas ‘Actors on Actors’, organizada por la revista especializada Variety.

En conversación con el oscarizado Mahershala Ali, el también productor y cineasta reconoció que la irrupción de la pandemia lo dejó desmotivado e inmerso en una profunda crisis existencial.

Afortunadamente, Anderson se puso en contacto con él para hablarle de su ambicioso proyecto e incluso antes de ponerse manos a la obra, Bradley Cooper ya había recuperado la ilusión y el amor por su oficio.

“La razón por la que no dejé la actuación es Paul Thomas Anderson. Cuando me llamó y me dijo que quizá podría estar en su película. De verdad que hubiera hecho cualquier cosa en su película, aunque sólo fuera abrir una puerta”, contó el actor sobre la admiración que siente por el realizador de ‘Boogie Nights’.

“No quise perder esa oportunidad, era mi primera película una vez levantadas las restricciones más duras del Covid”, añadió.

A pesar de que está en la película solo unos minutos, la actuación de Cooper es uno de sus aspectos más memorables, prueba de su innegable talento como actor.

En cuanto a ‘Nightmare Alley’, Bradley dijo que el thriller psicológico dirigido por del Toro era un ejemplo interesante de lo inseguro que es como actor.

Específicamente, se sorprendió al saber que Guillermo llegó a él para interpretar el papel principal después de que Leonardo DiCaprio abandonara el proyecto.

“Todavía recuerdo haber pensado, ‘Oh, wow, los tipos que no me contratan, ¿quieren contratarme?’. Entonces fue como: ‘Por supuesto que tengo que hacerlo solo porque nunca me han permitido entrar en ese grupo’. Afortunadamente, terminó siendo una experiencia increíble”, concluyó.

