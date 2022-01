Video: Bus ensangrentado recorre calles de Tailandia; promociona nueva serie de zombies en Netflix

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un autobús ensangrentado ha estado recorriendo las calles de Tailandia durante los últimos días, situación que obviamente ha sorprendido a los conductores, sin embargo, ahora se sabe que se trata de una agresiva promoción de una nueva serie de Netflix de temática zombie: All of Us Are Dead.

Netflix ha aumentado con fuerza la promoción para All of Us Are Dead, el próximo K-drama apocalíptico de zombis en Tailandia; en esta ocasión un anuncio se llevó los reflectores, al tratarse de un autobús escolar falso y ensangrentado que recorría las calles del país, con pantallas LED en lugar de ventanas que reproducían clips de adolescentes atrapados dentro.

Mañana llega a Netflix ALL OF US ARE DEAD, nueva serie coreana de zombies sobre un grupo de estudiantes encerrados en su instituto en medio de una epidemia muertos vivientes de gran escala. Ecos a TRAIN TO BUSAN y HIGHSCHOOL OF THE DEAD con sangre, explosiones, acción y locura. pic.twitter.com/252mGVlj09 — Horror Losers (@horrorlosers) January 27, 2022

La estrategia de marketing, por lo demás creativa, fue criticada por ser sangrienta e inquietante, especialmente por ser mostrada al público sin advertencias.

Los anuncios creativos de Netflix para ‘All of Us Are Dead’

Para promocionar el K-drama entre el público, la división de Netflix en Tailandia invirtió en un anuncio creativo pero escalofriante. Con campañas de marketing en el terreno mejorando constantemente el juego con tecnología 3D, la productora creó una atmósfera similar.

Las promociones incluían un autobús escolar falso, ensangrentado y desordenado, que recorría las calles de Tailandia. Está cubierto con logotipos de Netflix, huellas de manos ensangrentadas y rasguños. El elemento que llamó la atención fue el uso de pantallas LED en lugar de ventanas y puertas.

Este es el video que inquietó a más de un conductor y que dividió opiniones entre los internautas:

En Twitter publicaron varios videos del autobús mientras las pantallas mostraban clips de estudiantes atrapados en un autobús lleno de zombis, pidiendo ayuda; algunos internautas se sintieron “preocupados” por los débiles de corazón y los niños, que podrían no ser capaces de aceptar la violencia como falsa. Además, también podría ocasionar problemas al conducir.

Aunque creativo, el anuncio recibió atención mundial ya que la mayoría de los internautas hablaron sobre lo aterrador que se veía el autobús: “Vaya, es nuevo y divertido, pero si pienso en ver esto cuando era niño, me habría asustado mucho”, expresó un usuario de Twitter.

Sin embargo, también hubo personas que elogiaron la idea y les encantó la adición de clips en movimiento. El anuncio hizo que esperaran aún más All of Us Are Dead.

Las campañas de marketing en el terreno no son nuevas para Netflix. La compañía hizo lo mismo con Squid Game con el muñeco Red Light, Green Light, aunque no fue tan violento como el falso autobús manchado de sangre.

All of Us Are Dead atrajo la atención mundial en el momento en que se lanzó el teaser. Con un maquillaje impecable, zombis e historias románticas, se convirtió en uno de los K-dramas más esperados de 2022.

Desde la tierra de los clásicos thrillers de zombis, All of Us Are Dead ofrece un giro refrescante. El K-drama, lleno de caras bastante nuevas, es una adaptación de un webtoon popular del mismo nombre y se centra en una escuela secundaria que se convierte en la zona cero del virus zombie.

Este es el trailer de All of Us Are Dead, que se estrenó en Netflix el 28 de enero:

