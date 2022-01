VIDEO: Cisne cae en las vías del tren suburbano de Londres y paraliza el servicio durante dos horas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Catorce viajes en tren fueron cancelados o terminados antes de llegar a sus destinos después de que un cisne se posara en medio de las vías en la estación South Acton, en el distrito londinense de Ealing.

Los servicios de London Overground no pudieron circular entre Willesden Junction y Richmond durante casi dos horas, a partir de las 5:30 de la tarde, horario de Londres, justo en la hora pico de la tarde, ya que los pasajeros y los trabajadores ferroviarios intentaban alejar al animal, que se encontraba herido, de los rieles.

El cisne estaba sentado mayormente en silencio, mirando a los pasajeros que se habían reunido en las plataformas durante el extraño incidente, mismo terminó alrededor de las 7 de la noche.

Finalmente, el cisne fue rescatado por voluntarios de London Wildlife Protection después de que fueron alertados por pasajeros que estaban preocupados por la salud del ave, debido a lo cerca que estuvo del tercer riel electrificado de 750 voltios del Overground.

En los videos compartidos en redes sociales, se puede escuchar a los pasajeros gritar: “¿Entonces no hubo suerte al atrapar los cisnes?” desde las plataformas hasta las vías mientras un trabajador ferroviario intentaba que el cisne se moviera, en referencia a la película Hot Fuzz de 2007, que incluye sus propias escenas cómicas de peleas con cisnes.

The London Overground was part suspended for just under 2 hours because of this swan at South Acton earlier 🦢pic.twitter.com/sRJZzmlck6 — Callum Marius (@callummarius) January 24, 2022

Cuando el cisne finalmente se movió después de casi dos horas, se puedo apreciar a un trabajador ferroviario sosteniendo un panel amarillo mientras intentaba alejarlo de la estación. Tres organizaciones de animales, fueron llamadas en el transcurso de la primera hora, pero no pudieron asistir.

He's been next to this bin for over an hour. Had a call back from from a swan sanctuary volunteer who is coming to get him @TfL @RSPCA_official @Natures_Voice pic.twitter.com/me6DrFR6iC — Nicola Cilliers (@__Nicola__C) January 24, 2022

Después de las 6:30 de la tarde, el cisne logró caminar hasta la entrada de la estación en Kingswood Road, donde fue colocado en el pavimento fuera de peligro. The swan has now been ushered off by an engineer and I can't see him anymore. @RSPCA_official @TfL @RSPBEngland @Natures_Voice pic.twitter.com/jKUmgHNKsO— Nicola Cilliers (@__Nicola__C) January 24, 2022

Voluntarios del equipo London Wildlife Protection (LWP) acudieron al rescate poco después, envolviendo al cisne en una cubierta protectora para moverlo de forma segura. LWP le dijo a MyLondon: “El ave estaba tan desorientada que simplemente no sabía qué hacer. Cuando lo pesamos, tenía bajo peso, por lo que es probable que simplemente no tuviera la fuerza para volar. Tuvo mucha suerte de no tener Sin embargo, cualquier lesión y evitar los rieles electrificados”.

El ave fue cuidada por un especialista en aves acuáticas de LWP en un entorno adaptado donde pudo recuperarse y ser monitoreada antes de ser liberada, cosa que sucedió poco después.

Swan update! The swan from South Acton overground on Monday is doing great and well enough to be released today! Enough can't be said about the amazing @LWP_BirdRescue and their fantastic work in taking over the care of this beautiful swan. @TfL @Natures_Voice @Independent pic.twitter.com/65VazB7mPT— Nicola Cilliers (@__Nicola__C) January 26, 2022

London Overground no emite compensación por retrasos por incidentes que están fuera de su control, por lo que es poco probable que los pasajeros afectados sean elegibles para un reembolso.

No se sabe cómo o por qué el cisne terminó en la estación de South Acton, aunque el pub más cercano a la estación se llama… The Swan (El Cisne).

