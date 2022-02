ExDT argentino fusiló a Colombia: “El cagazo que tenían era impresionante”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La selección Argentina venció este martes 1-0 a Colombia por las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022 y la imagen de los cafeteros levantó muchas reacciones por su escaso planteamiento táctico ante la necesidad, como la opinión del exDT argentino Alfio “El Coco” Basile.

El técnico Basile fusiló a Reinaldo Rueda, DT de Colombia, porque a pesar que Colombia se encontraba necesitada de la victoria para meterse en los puestos clasificatorios y la albiceleste está clasificada a la Copa del Mundo, Colombia se dedicó a defenderse en su visita a Argentina en vez de buscar el partido.

“Cuando vi ayer a este muchacho (Rueda), cómo paró el equipo, con la necesidad de ganar. ¡Cómo paró el equipo! ¡El miedo! ¡Terror, como si jugara con terror! No lo puedo creer cómo jugó Colombia ¡El miedo que tenían! ¡Mamita! Ustedes ven solamente a la Argentina, yo veo a la Argentina y al rival. Argentina y Brasil son superiores a todos. Eso ya lo sabemos todos desde antes que empiece esto, la Eliminatoria, son superiores a todos. Pero el miedo, el cagazo que tenían ayer los tipos era impresionante”, sentenció.

Basile continuó sugiriendo que el discreto partido de Colombia no se trató de “respeto”, sino más bien de “miedo”, especialmente señalando a una de máximas estrellas de Colombia: Juan Cuadrado.

“Respeto no le tienen, miedo le tienen (Colombia a Argentina). Ayer no lo podía creer. No pasaban la mitad de la cancha. Cuadrado (Juan Guillermo) que ataca permanentemente, un tipo que va y viene en la Juventus… Ayer era un equipo asustado desde el vestuario”, comentó.

El extécnico conoce de primera mano a Colombia porque fue esa misma selección la que le quitó el mayor invicto que ha cosechado la albiceleste en su historia (34 partidos) cuando cayó 2-1 en Barranquilla y perdió 0-5 en el Monumental de River Plate en las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos en 1993.

El técnico también reflexionó sobre el momento de Argentina comentando la falta de amistosos o partidos contra rivales europeos.

“Hay que competir con los mejores del mundo, hay que ir a Europa y jugar con cuatro o cinco potencias y sería bueno un par de partidos para compararnos. Pero no pensemos que somos campeones del mundo, tenemos buen equipo, cuerpo técnico, buenos jugadores, pero no nos agrandemos porque me acuerdo que Marcelito Bielsa hizo una campaña bárbara en las Eliminatorias y después lo que pasó, quedamos eliminados y quiere decir que no es tan fácil el Mundial.

El otrora defensa hizo referencia al que es considerado uno de los mejores equipos argentinos en la historia, la convocatoria al Mundial de Corea y Japón 2002 y que terminó eliminada en primera ronda.

Basile es considerado uno de los técnicos más exitosos del fútbol sudamericano y cumplió con dos ciclos frente a la albiceleste, uno en los años 90’s donde ganó dos Copa América (1991 y 1993) y regresó en un corto período en 2008 hasta 2009.

