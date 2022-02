Se despierta el lado materno de Kate del Castillo, quien confiesa tener una conexión con Teresa Mendoza, La Reina del Sur

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kate del Castillo habla de la mayor dificultad que enfrentó durante las grabaciones de la segunda temporada de «La Reina del Sur» (Telemundo), que ya se transmite en varios países de Latinoamérica, y con lo que la actriz muestra un lado poco conocido por sus seguidores.

«El reto más grande yo creo que fue el tener ese ‘link’ con mi hija. Yo no tengo hijos, yo soy fuerte y todo lo que tú quieras, pero también tengo esa parte muy maternal, que nadie conoce seguramente, pero aunque no lo crean tengo una parte muy maternal y muy protectora, y por ahí me voy».

«Es eso de querer proteger y sacar las garras ante la persona que más debes amar en el mundo, que debe de ser un hijo», conto Kate. La actriz mexicana reconoce que tiene algunas cosas que la conectan con «Teresa Mendoza».

«Es borracha, le encanta el tequila, pues a mí también me encanta el tequila; nos gustan los hombres, a mí también, siempre nos va mal en el amor, pues sí, ni modo».

«Somos mal habladas las dos y somos bien entronas; eso sí, nos encanta la gente que es directa y de frente, porque yo creo que si no, nada más pierdes el tiempo», aseveró la actriz.

«Teresa es una mujer fuerte porque la vida la ha hecho fuerte y es lo mismo que a mí me ha pasado. Cuando has tenido malas experiencias en la vida, pues no haces más que crecer y salir adelante, porque eso está en el DNA de la mujer, salir adelante siempre».

«Yo siempre he dicho que todas tenemos una ‘Teresa Mendoza’ dentro, es cuestión de que la busquemos».

A unos meses de celebrar su cumpleaños número 50, Kate está orgullosa de su edad.

«Llego resuelta como mujer, feliz, súper a gusto en mi propia piel, después de tanto tiempo. No me quitaría un sólo año de encima porque lo he vivido hasta el fondo y creo que todavía me falta mucho, creo que apenas estoy empezando a ser la mujer que siempre había querido ser, así que estoy muy contenta y a ver cómo lo festejo, ¡en grande!».

